El PNV pide a Sánchez la entrada plena de Euskadi en el Ecofin

Si las instituciones vascas recaudan sus impuestos y tienen una hacienda propia, ¿por qué no pueden participar en igualdad de condiciones con los estados en los órganos de decisión de la Unión Europea sobre asuntos económicos? Esa es la pregunta que ha planteado el PNV durante años a los sucesivos gobiernos españoles, y ahora la recupera ante el presidente, Pedro Sánchez. El portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, pidió ayer a Sánchez que Euskadi tenga una "participación directa" en Europa en órganos como el Ecofin, el grupo formado por los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión Europea. Aunque esta reivindicación histórica estuvo presente en las conversaciones con el expresidente Zapatero, solo se ha podido encauzar que las diputaciones forales tengan una participación entre bambalinas, en una especie de making of del Ecofin: en las reuniones del grupo de trabajo que sirven para preparar los dosieres que después se elevan al pleno del órgano. Sánchez no ofreció una respuesta al PNV. "Tomo nota", se limitó a decir. Sánchez sí respondió al resto de cuestiones menos comprometidas sobre la política europea y la estabilidad presupuestaria, pero no a la demanda sobre el Ecofin, aunque evitó un rechazo categórico que lo enfrentara a sus socios de investidura.

Los seis escaños del PNV son necesarios para la estabilidad de la legislatura, y los jeltzales están apretando prácticamente al ritmo de un aviso por semana con el cumplimiento del pacto de investidura. La presencia del Ecofin no aparece recogida de manera expresa en el acuerdo, pero sí hay una mención genérica en el punto séptimo, que compromete a los firmantes a "impulsar la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión". El PNV se refirió ayer al Ecofin, y también al Consejo de Justicia e Interior por tener una Policía integral como la Ertzaintza.

La comunidad autónoma tiene la potestad para fijar y recaudar buena parte de los impuestos en virtud del Concierto Económico. Con ese dinero, puede diseñar sus propias políticas. Solo tiene que pagar al Estado un Cupo por materias como el Ejército, la Corona, varias infraestructuras y otros servicios no transferidos. El Concierto supone que Euskadi tenga una relación bilateral, de igual a igual, con el Estado. Ninguna de las dos partes puede imponer a la otra un cálculo del Cupo, ni Madrid puede tampoco imponer un límite de déficit, sino que debe acordarse en la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Las arcas vascas están más saneadas que las estatales, y sus emisiones de deuda obtuvieron una calificación mejor en los años más duros de la crisis por reconocerle una mayor solvencia. El nivel de autonomía es tal que la parlamentaria jeltzale en Europa, Izaskun Bilbao, ha llegado a pedir una prima de riesgo diferenciada de la estatal. Además, las instituciones vascas son fiables para Europa por su situación de superávit. El PNV también esgrime su vocación europea.

tres foros La participación directa en el Ecofin es una demanda con un simbolismo político indudable para el PNV, porque Euskadi podría codearse con los estados. Los jeltzales comienzan a apretar con esta reivindicación, y con la presencia directa en otros órganos. Esteban comenzó su intervención preguntando a Sánchez por su política europea, pero acabó dirigiendo su pregunta hacia la presencia vasca en Europa, y citó tres ámbitos: la Conferencia sobre el Futuro de Europa (se extenderá dos años, y el propio Parlamento Europeo recomienda que participen agentes a nivel local para fijar las prioridades del club comunitario), el Ecofin, y el Consejo de Justicia e Interior.

"Le pido que, atendiendo a la composición del Estado, llevemos también la voz de esa manera y que, por lo tanto, algunos gobiernos autonómicos puedan tener voz directa en la Conferencia para exponer sus ideas. Sería lo más realista, sobre todo, conociendo esta vocación europea", dijo, mientras Sánchez asentía desde su escaño. También pidió "que tenga en cuenta la participación en el Ecofin o el Consejo de Justicia e Interior de comunidades autónomas como la nuestra con características propias y que, por ejemplo, tienen haciendas absolutamente diferenciadas". "Sería muy importante esa participación directa. Haríamos más Europa", recalcó.