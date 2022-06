Máxima tensión en la frontera polaca con el enclave de Kaliningrado

La tensión en las poblaciones cercanas a la frontera polaco-lituana y al enclave ruso de Kaliningrado crece tras el bloqueo lituano al tránsito de mercancías rusas y el temor a una agresión por parte de Moscú.

Según los alcaldes de los municipios polacos cercanos al llamado "corredor de Suwa'ki", una zona poco poblada y con escasa presencia militar, su ocupación podría permitir a Rusia transportar mercancías por tierra a Kaliningrado, por lo que crece la alarma entre los residentes de la región.

El "corredor de Suwa'ki" es la franja fronteriza de algo menos de cien kilómetros, que separa a Polonia de Lituania, y su importancia estratégica se ha vuelto más notoria tras el bloqueo lituano al tránsito de mercancías rusas a través de Lituania.

La medida, que Vilna justifica como una aplicación de las sanciones de la Unión Europea a Moscú, fue calificada de "ilegal y sin precedentes" por el Kremlin, que ha amenazado a Lituania con represalias.

Los alcaldes informan a los residentes en la zona sobre el uso de sótanos y garajes como refugio en caso de una agresión rusa y reclaman al gobierno la construcción de instalaciones defensivas.

POsibles refugios

En recientes declaraciones a medios polacos, Czes'aw Renkiewicz, alcalde de Suwalki, ciudad a pocos kilómetros de la frontera con Lituania y Kaliningrado, afirmó haber recibido del Gobierno de Varsovia una lista de lugares que podrían ser empleados como refugios para la población civil si estallase una guerra con Rusia.

"Pero no publicaremos esa lista en internet para no aumentar la ansiedad de los vecinos", dijo el alcalde.

Daniel Domoradzki, presidente de una asociación cívica de Masuria, provincia a la que pertenece Suwa'ki, reclamó ayer "una reacción inmediata" del gobierno ante la falta de refugios para civiles en caso de una intervención rusa.

Según Protección Civil de Polonia, hay unos 40.000 refugios distribuidos en el país, pero la mayoría se encuentran en estado de abandono o inservibles y su capacidad total solo sería suficiente para acoger a un millón de personas, mientras que Polonia tiene casi 39 millones de habitantes.

Por su parte, el secretario municipal de E'k (norte), a escasos kilómetros de la frontera con Kaliningrado, instruyó a sus vecinos para el uso de garajes subterráneos y sótanos como protección ante una eventual invasión del ejército ruso.

la UE dice que no hay bloqueo



Por su parte, la Comisión Europea aseguró ayer que los controles que Lituania está realizando a los bienes que entran y salen del enclave ruso de Kaliningrado "no son un bloqueo" a las exportaciones de Rusia, sino inspecciones "específicas" y "proporcionadas".

El portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, justificó la decisión que Vilna adoptó el pasado sábado de implementar controles porque "Lituania está aplicando las medidas restrictivas que la Unión Europea impuso de forma unánime a Rusia (...) en los últimos meses, en respuesta a la guerra", según dijo en su cuenta de Twitter.

Puntualizó que "no es un bloqueo" porque "el suministro de productos esenciales a Kaliningrado permanece sin obstáculos", y resaltó que lo que hay son controles "contra exportaciones rusas específicas".

Postura rusa

"represalias prácticas"

Aviso a la UE y la OTAN. El Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó ayer que las represalias que adoptará Moscú por las restricciones en el tráfico hacia Kaliningrado serán "prácticas", de tal forma que no se quedarán únicamente en el ámbito diplomático. La portavoz ministerial, Maria Zajarova, explicó que tanto Lituania como la UE ya han sido notificados de que las restricciones son "inadmisibles". Si no las levantan, "los movimientos de represalia serán inevitables", añadió. Por su parte, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, llamó a la Unión Europea (UE) y en particular a la OTAN a no atizar las tensiones con el bloqueo parcial del enclave ruso de Kaliningrado.

en corto

Putin

acusa a occidente de la crisis. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró ayer su acusación a las potencias occidentales como causantes de la situación económica global de la actualidad e incidió en que al "descuidar" los principios básicos de la economía han provocado una crisis "crónica"

Arresto

activista prorruso. El activista prorruso Vladimir Linderman ha sido detenido en Letonia, según informó ayer su abogada, Elena Kviatkovskaya, quien señaló que el arresto se produjo el martes. Linderman ha sido acusado de "justificar un genocidio y cometer crímenes de guerra y contra la humanidad", según la agencia BNS.

Aeropuertos

Moscú mantiene el cierre. Rusia ha prolongado el cierre temporal de once aeropuertos del centro y el sur del país, vigente desde el pasado 24 febrero hasta el 30 de junio. Moscú cerró estos aeropuertos, algunos de ellos en regiones fronterizos con Ucrania, el 24 de febrero, al iniciar la denominada "operación militar especial".

Reunión G20

Rusia acudirá a la cita. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, participará los próximos días 7 y 8 de julio en la reunión ministerial celebrada en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia.