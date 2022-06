La ONU urge a lograr un acuerdo en la OMC para aliviar la crisis alimentaria

Las altas funcionarias de Naciones Unidas Rebeca Grynspan y Michelle Bachelet urgieron este lunes a que se alcance un acuerdo en la actual XII Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para evitar que la invasión en Ucrania agrave la crisis alimentaria de millones de personas en el planeta.





The war in Ukraine has increased the risk of hunger & famine for tens of millions of people around the globe.@UNCTAD head @RGrynspan & @UNHumanRights chief @mbachelet have issued an open letter on trade & the #RightToFood to ministers at #MC12. https://t.co/u0ymxEefdk pic.twitter.com/aj1VtsmZOH — UNCTAD (@UNCTAD) June 13, 2022

??rising food prices

??rising energy prices

??tightening financial conditions



The ripple effects of the #Ukraine conflict are extending human suffering far beyond its borders, hitting the poorest the hardest. https://t.co/5wm9FUKOnI pic.twitter.com/QZlvIwEzE0 — UN Humanitarian (@UNOCHA) June 12, 2022

Food should never be a luxury; it is a fundamental human right. And yet, this crisis may rapidly turn into a food catastrophe of global proportions.



Get the latest: https://t.co/7W6oocWsdd — World Food Programme (@WFP) June 13, 2022

Bachelet (alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos) y Grynspan (secretaria general de la Conferencia de lapara el Comercio y el Desarrollo) señalaron que en las actuales negociaciones en la OMC deben aprobarse medidas para paliar laque la guerra ha generado en los países pobres.En su carta abierta a los participantes de la ministerial que se celebra del 12 al 15 de junio en Ginebra, Bachelet y Grynspan pidieron que los 164 miembros de la OMC acuerdena los países menos desarrollados ni a los importadores netos de estos bienes básicos.También reclamaronpara que esos países puedan tomarcon el fin de evitar un agravamiento de sus crisis alimentarias.Las dos altas funcionarias deexpresaron su deseo de que el posible, uno de los que se negocian en la reunión ministerial, "allane el camino a un fortalecimiento del sistema multilateral de agricultura".También expresaron su esperanza en que se decida en la OMC la obligación de no imponer restricciones a las exportaciones con fines humanitarios para el, algo a lo queya se comprometieron en 2021 pero que se ha convertido en una cuestión urgente este año a causa de laEste conflicto, señaló la carta abierta de Grynspan y Bachelet, recordando que los países africanos se ven obligados a importar unde sus alimentos y unde sus cereales a economías de otros continentes.Rusia y Ucrania concentraban unde las exportaciones de trigo y elde las de cebada, entre otros productos básicos, por lo que la guerra entre ambos, unida a las sanciones y el bloqueo marítimo ruso en elhan agravado la crisis alimentaria mundial que ya había aflorado durante laLa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura () calcula que los precios del trigo hanen un año, los de aceites vegetalesy los de fertilizantes, otro producto del que son grandes exportadores Rusia y Ucrania,