Von der Leyen y Borrell viajarán esta semana a Kiev para ver a Zelenski

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, viajarán esta semana a Kiev para reunirse personalmente con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un gesto de apoyo previo a la conferencia de donantes.



Von der Leyen y Borrell irán a la capital ucraniana antes del evento organizado el sábado en Varsovia para recaudar fondos, según un portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, que no ha concretado fechas.





People fleeing Putin's bombs in Ukraine need our support now.



To raise funding for them, @JustinTrudeau and I convene the #StandUpForUkraine pledging event on 9 April.



We are inviting the global community to donate.



See how you can contribute ?