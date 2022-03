Un "youtuber" accede al Senado colombiano como uno de los más votados

El "youtuber" colombiano Jota Pe Hernández se convirtió el domingo en el tercer candidato más votado al Senado, con un discurso en contra del Gobierno y a favor de los movimientos sociales, según datos oficiales.

Con el 99,41 % de los votos escrutados, el joven de 30 años encabezó la votación de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, en la que obtuvo casi 190.000 votos, incluso más que grandes nombres de la política nacional, como el exnegociador de paz Humberto de la Calle o la senadora Angélica Lozano, sus compañeros de partido.



Jota Pe, cuyo nombre de pila es Jonathan Ferley Pulido Hernández, es "creador de contenido digital político", así como "activista y líder político en redes sociales", según lo define su propia formación, y cuenta con más de 1,16 millones de seguidores en YouTube y más de 65.600 en Instagram. A pesar de tener esta gran presencia en las redes, el nuevo senador fue una sorpresa durante el recuento, cuando muchos empezaron a preguntarse quién era este candidato que recababa tantos sufragios pero de quien no se había oído hablar.



Delante de él, como los más votados a nivel nacional, quedaron los senadores electos Miguel Uribe, que logró 223.167 votos, y María Fernanda Cabal, con 196.865 sufragios, dos de los máximos representantes del partido uribista Centro Democrático. Colombia celebró eldomingo elecciones legislativas en las que renovó la composición del Congreso, además de elegir, por primera vez, a las circunscripciones especiales de paz y a los candidatos presidenciales de tres coaliciones.



El izquierdista Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, favorito para ganar la presidencia, se convirtió en la fuerza más votada para el Senado y en la segunda en la Cámara de Representantes, mientras que el gran perdedor fue el Centro Democrático, hasta ahora la principal fuerza política del país.



En contra del uribismo

Después del paro, muchos nos dimos cuenta q el pueblo Colombiano está luchando solo contra un régimen dictatorial (el régimen Uribista).Por eso todos los q anhelamos un cambio, a pesar de las diferencias debemos unirnos, hoy pesa mucho más esa frase, o nos unimos o nos hundimos! pic.twitter.com/jbUx3MssPG — Jota Pe Hernandez (@JotaPeHernandez) December 9, 2021

"Después del paro, muchos nos dimos cuenta de que el pueblo colombiano está luchando solo contra un régimen dictatorial: el régimen uribista. Por eso", defiende el "youtuber".En sus cuentas destaca el apoyo a los movimientos sociales y a las protestas y también critica al Gobierno del presidente Iván Duque. "Soy el senador del pueblo", celebró Pulido tras conocerse el resultado de la votación en un video en YouTube, donde. Al mismo tiempo alertó a "los congresistas de la maquinaria que lograron llegar al Congreso gracias a sus millones (de pesos), que no se alisten porque no les voy a permitir que se roben lo que es del pueblo", ya que, según se definió, es "un hombre humilde de una familia muy pobre (a la) que durante muchos años estuvieron atracando".Jota Pe no es el único candidato famoso o con una profesión peculiar que fue elegido el domingo ya que, por ejemplo,, del Pacto Histórico.