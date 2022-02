Radicales de extrema derecha acosan al líder laborista británico

El primer ministro británico, Boris Johnson, condenó este lunes el "acoso" que ha sufrido el líder de la oposición en el Reino Unido, el laborista Keir Starmer, que fue increpado por un grupo de personas al grito de "traidor" en las inmediaciones del Palacio de Westminster.



Los manifestantes culpaban a Starmer de "proteger a pedófilos", entre otras acusaciones, según relataron testigos al diario "The Guardian" tras el incidente, que se saldó con dos detenidos y obligó a la Policía a escoltar en un coche al político laborista.





When the Prime Minister repeats a far-right conspiracy theory, this has real life consequences. Today Keir Starmer was mobbed by a group shouting "Jimmy Saville", "traitor" and "you should be hung". Just appalling. pic.twitter.com/6hqOwnOCil

The behaviour directed at the Leader of the Opposition tonight is absolutely disgraceful. All forms of harassment of our elected representatives are completely unacceptable.



I thank the police for responding swiftly.