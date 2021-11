Una avalancha humana deja al menos 8 muertos en un festival de música en Texas

Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en la noche del viernes por una avalancha humana en la primera jornada del Astroworld Festival, un evento musical que tiene lugar en Houston, en el estado de Texas, dijeron las autoridades.



"Decenas de personas resultaron heridas", dijo el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado, antes de señalar que se investigan las causas exactas del siniestro, aseguran medios locales.



Los servicios de bomberos explicaron que el incidente se produjo cuando la multitud asistente al concierto comenzó a "comprimirse hacia el frente del escenario". Esta situación provocó escenas de pánico entre los asistentes y peleas, con lo que se produjeron los primeros heridos.



El incidente tuvo lugar, al parecer, durante la actuación del rapero estadounidense Travis Scott, uno de los muchos conciertos programados dentro de este festival.





Early Friday Evening Fans Stampeded Through A Fence To Gain Entry Into #AstroWorld Music Festival



