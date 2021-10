Muere apuñalado en una iglesia un diputado conservador británico

La Policía del condado británico de Essex ha confirmado la muerte del diputado conservador David Amess, de 69 años de edad, tras recibir este viernes varias puñaladas durante un encuentro este mediodía con los votantes de su circunscripción en Leigh-on-Sea.



Las fuerzas de seguridad han detenido a un hombre de 25 años, principal sospechoso del asesinato del diputado británico, según el comunicado policial publicado en su cuenta de Twitter.





A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



