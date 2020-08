Un total de 158 muertos y más de 6.000 heridos por la explosión de Beirut

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha confirmado este sábado que 158 personas han fallecido por la gran explosión del pasado martes en el puerto de Beirut, según el último balance.



Esta nueva estimación constata cuatro fallecidos más que el último balance del viernes y eleva el número de heridos en un millar, aproximadamente, por encima de los 6.000.



Además, un total de 21 personas se encuentran desaparecidas, según el comunicado del Ministerio de Sanidad recogido por la cadena libanesas LBC.









La explosión, según las primeras investigaciones, fue provocada por el almacenamiento inadecuado de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto, incautadas en 2014 al buque Rhosus, de un empresario ruso y con pabellón moldavo, por no pagar las tarifas portuarias.



Para paliar la situación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, planea organizar una videoconferencia este domingo para recaudar fondos de reconstrucción. La conferencia comenzará en torno a las 14.00 horas, según fuentes del Elíseo, y contará con la colaboración de Naciones Unidas.



A lo largo de las próximas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá una conversación telefónica con Macron, así como con líderes libaneses, según ha anunciado el mandatario norteamericano en su cuenta de Twitter.





Had a lengthy discussion this morning with President Macron of France concerning numerous subjects, but in particular the catastrophic event which took place in Beirut, Lebanon...