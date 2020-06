Misisipi retira de su bandera el emblema confederado

La Cámara y el Senado del estado de Misisipi aprobaron este domingo el cambio de su bandera, la última en Estados Unidos que recuerda los estados confederados, que defendían la esclavitud.



Tras las protestas por los derechos de los afroamericanos y contra la brutalidad policial que causó la muerte, el pasado 25 de mayo, de George Floyd cuando era arrestado por un policía blanco, los legisladores estatales dieron vía libre a un proyecto que cambiaría el estandarte adoptado en 1894. Solo falta la aprobación del gobernador del estado, el republicano Tate Reeves, quien ya había anticipado su intención de avalar la iniciativa.



"La discusión sobre la bandera de 1894 se ha vuelto tan divisiva como la bandera misma y es hora de ponerle fin", publicó Reeves en su cuenta de Twitter, al urgir la aprobación del proyecto y asegurar que si se lo enviaban este fin de semana lo firmaría.





The legislature has been deadlocked for days as it considers a new state flag. The argument over the 1894 flag has become as divisive as the flag itself and it's time to end it.

If they send me a bill this weekend, I will sign it. pic.twitter.com/bf3vyzuObt