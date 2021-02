El PPC no cree en "cordones sanitarios" porque rompen el pluralismo

El candidato del PPC a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha dicho este miércoles que no le gusta hablar de "cordones sanitarios", expresión que se usa por ejemplo para aislar tras el 14F a la formación de extrema derecha Vox, ya que no respeta "la idea del pluralismo político".

En una rueda de prensa organizada por la ACN, Fernández ha defendido que la expresión "cordón sanitario" es "profundamente desafortunada". "No hablo nunca de cordón sanitario porque creo en el pluralismo político", ha añadido.

Fernández, sin embargo, ha puntualizado que el PP no gobierna junto a Vox en ningún lugar sino que llega a acuerdos en materias específicas igual que, ha dicho, en el Parlament los populares han votado a veces lo mismo que la CUP.

"No tengo absolutamente nada que ver con la CUP. Evidentemente, luego no pactaría con la CUP, pero no creo en los cordones sanitarios", ha agregado.

El líder del PPC también ha dicho que si el independentismo logra más del 50 % de los votos será "porque la participación es muy baja", así que ha animado a todos los catalanes a acudir a las urnas.

En cualquier caso, el hecho de que el independentismo obtuviera más de la mitad de los votos "no significaría gran cosa" porque estos partidos ya han "roto el proyecto de convivencia" a pesar de no contar con la mayoría social en los últimos años, según ha dicho.