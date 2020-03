Italia registra ya más de 1.000 muertes por coronavirus y más de 15.000 casos

El número de muertos por el nuevo coronavirus en Italia ha superado este jueves el millar, mientras que los casos ya han superado igualmente los 15.000.

En total, hasta la fecha se contabilizan 1.016 fallecidos, 188 más que la víspera, mientras que el número de casos asciende a 15.113, según los datos desvelados por el comisionado extraordinario para el coronavirus, Angelo Borrelli.

El portavoz oficial para la emergencia ha puntualizado que "el 98 por ciento de los fallecidos tiene más de 68 años" y el 67 por ciento presentaba patologías.

Actualmente hay 12.839 casos positivos, 2.214 más que el miércoles, mientras que el número de pacientes que ha superado el Covid-19 asciende a 1.258. Según Borrelli, hay 6.650 personas hospitalizadas y 1.153 en cuidados intensivos, mientras que otras 5.036 se encuentran en sus casas.

El Gobierno italiano ha venido adoptando medidas cada vez más restrictivas para intentar la propagación del coronavirus, que tiene en la región de Lombardía su principal foco, seguidas por Emilia Romaña y Véneto.

Además de haber cerrado todos los centros educativos y restringido los viajes, el jueves el primer ministro, Giuseppe Conte, anunció el cierre de todos los comercios excepto farmacias y supermercados, así como de bares, restaurantes y hoteles.

"He hecho un pacto con mi conciencia: en primer lugar está la salud de los italianos. Hace unos días les pedí un cambio en su forma de vida, les pedí que se quedaran en casa. Ahora es momento de ir más lejos", sostuvo. "Mantengámonos alejados hoy para poder abrazarnos mañana", instó a los italianos.

La decisión del Gobierno se produjo después de que el presidente regional de Lombardía solicitara formalmente un endurecimiento de las medidas para intentar contener la propagación del virus en este sentido y del encuentro mantenido el martes con los líderes de los principales partidos opositores.

En este sentido, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha defendido este jueves que el último decreto anunciado anoche por Conte "no es suficiente, hacen falta medicas aún más restrictivas".

"No lo digo como jefe del primer partido de la oposición. Los médicos piden cerrar todo lo que no es irrenunciable, lo que es estratégico" pero esto no está ocurriendo. "Las cosas o se hacen o no se hacen", ha sostenido, según informa la agencia de noticias AdnKronos.