Rock, pop y folclore latinoamericano 'motorizado'

eL Kafe Antzokia ofrece hoy viernes un programa doble en cuestiones numéricas y de interés, ya que arrancará en su piso superior con Santiago, el líder del icónico grupo argentino Él Mató a un Policía Motorizado, que presentará su nuevo disco en solitario. Y después, turno para la música de raíz negra de los vizcainos Mississippi Queen & The Wet Dogs.

Él Mató a un Policía Motorizado es un grupo clave del rock alternativo argentino de la última década gracias a canciones como El tesoro, Más o menos bien o El mundo extraño. Su proyección en el Estado provocó que la cantante navarra Amaia contara con su líder, Santiago, para producir su debut, Pero no pasa nada.

A raíz de la pandemia y del trabajo que realizó para actualizar la banda sonora de la serie Okupas, historia de la televisión en su país, surgió el actual disco en solitario de Santi, Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro (Primavera Labels), que presentará esta noche, a las 21.00 horas, con el apoyo de un bajista, un teclista y Pablo Motorizado a la batería.

El álbum, valiente y diverso en sonido, cuenta con múltiples colaboraciones, de Jorge Serrano a Daniel Melingo (Abuelos de la Nada, Charly García), Sergio Rotman, Anabella Cartolona y el más conocido aquí, Vicentico, excantante de Fabulosos Cadillacs.

El repertorio de este álbum combina bellas baladas de regusto clásico como Mil derrotas; mixturas de rock y power pop vitaminado en No puedo parar; guiños al folclore latinoamericano con aires de samba en Muchacha de ojos negros y cumbia en No hay lugar para nadie más o Tonto corazón, donde conviven guitarras eléctricas y acordeón, y hasta ejercicios más o menos ortodoxos de tango en La juventud y de dub en El pollo.

rock, soul y funk



A la finalización del concierto de Santi Motorizado, a las 22.30 horas, ya en la sala principal del Antzokia, llegará la cita con Mississippi Queen & The Wet Dogs, el proyecto liderado por la cantante Inés Eleuteria y el guitarrista Aitor 'The Malamute' Zorriketa, que cuenta en sus filas con el gran bajista Kike Mora.





El grupo Mississippi Queen & The Wet Dogs. Foto: DEIA

Presentarán su EP Try me y su nuevo single, Welcome home, grabado tras ganar el concurso Sonido Mans. El concierto contará con el apoyo de Alain Sancho aka Saxofreaky. "Por fin podemos hacer un concierto entero con él. ¡Va a ser brutal!", adelanta el grupo.