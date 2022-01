Johnson tumba las restricciones en plena crisis por las juergas

De predicar y dar trigo

Cada uno elige lo que es

Johnson cuidándose a sí mismo

¿Qué sugiere?

Buen camino, compañeras

ha sido bastante templado en susesta semana (y como siempre): "Un bono joven de alquiler sin control de precios es un bizum a los caseros". "El Gobierno acaba de adquirir por 1€ un agujero de 35.000 millones del banco Sareb. El 43% del gasto público sanitario en España en 2021 en plena pandemia". No quiero ni pensar qué hubiese tuiteado Echenique de estar en la oposición sobre estasdel gobierno. Lo que queda claro es que predicar o criticar no tiene nada que ver con tomar decisiones para mantener la cosecha de trigo.Hablando de gestionar: llegar a la alcaldía y encontrarte con placas que recuerdan episodios históricos tan crueles y despreciables como el de bombardear un barco de refugiados es un marrón.decidió abordarlo y liquidar algunas de esas reminiscencias en su callejero. Nada que objetar y mucho que aplaudir en esos gestos. Justo al contrario de lo que sucede ahora en el, que juntos han decidido esto: "El crucero que bombardeó Málaga en la Guerra Civil vuelve a tener calle en Madrid" (Eldiario.es). No es que la hayan mantenido, es que la han restituido. Es difícil ser más canalla.Espero que este titular de República.com sea suficientemente claro: "Johnson anuncia por sorpresa queen pleno escándalo 'Partygate'", porque, aunque cueste creerlo, hay unos cuantos que van de muy listos asegurando en Twitter y donde pillen que el Reino Unido es más valiente y pragmático que Euskadi, por ejemplo, donde. Para ellos la relación entre la medida y lasparece que no existe. ¡Hay que ver, con lo poco que les cuesta señalar a los demás sus tonterías, y Johnson se la está dando con queso Stilton sin pretenderlo siquiera!El comportamiento de algunos aficionados en los, apedreando los autobuses del Atlético de Madrid, es injustificable y bastante poco inteligente. No solo por cómo pasaron de las medidas contra el covid: ¿cómo van a ser recibidos los aficionados de la Real en el Metrpolitano a partir de ahora? Y no, ni en Donostia, ni en Bilbao,. Pero lo que sugirió Simeone no es menos grave: ¿echa las culpas de lo sucedido a Imanol Alguacil porque él mismo tiene algo que ver cuando los aficionados del Atlético agreden o presionan a los rivales?Aprovecho estas líneas para agradecer ay las personas que le han acompañado en las juntas directivas de lasu labor. Han logrado lo más difícil: que nos veamos, nos miremos los unos a los otros y nos sintamos bien juntos. Coterón ha dejado paso a Amaia Goikoetxea, a la que acompañan periodistas como Nekane Lauizirika, Begoña Beristain, Carmen Peñafiel o Amaia Fano, que tendrán que esforzarse por mejorar lo hecho hasta ahora, pero estoy seguro de que lo lograrán. Un grupo al que deseo lo mejor porque su suerte será la de un colectivo muy desgastado en la CAE.