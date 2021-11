Bea Fanjul, odiosas comparaciones

Puentes en la izquierda

Prepotencia o inexperiencia

Bea Fanjul:

86.000 € de lucha Pepera.

Más que la ministra de Trabajo y que el presidente del Gobierno. pic.twitter.com/O4DqiIdaNx — Javier Durán (@tortondo) November 14, 2021

Biolerrusia, crisis humanitaria

Cuidar lo nuestro

Jornaleros y autónomos

Lasiempre tiene unacomo si fuera una división celular tiende históricamente a crear grupos más pequeños en cada escisión.parece que quiere romper con esa dinámica y amalgamar las distintas sensibilidades que un día formaron Podemos y se han ido disgregando. Por el momento, ypor ambas partes, ha acudido a un encuentro en Valencia con Mónica García, cabeza visible de Más Madrid, integrada en la formación del renegado Íñigo Errejón. Sin el rencor acumulado por muchos de sus compañeros es más fácil quemar etapas en suLa presidenta de las Nuevas Generaciones del Partido Popular y diputada en el Congreso,, publica un tuit sumandoen Valencia. "341.186,22 € de lucha obrera", así reza el mensaje. No han tardado los usuarios en buscar el dato de su propio salario y el curriculum con el que justifica sus emolumentos.(por encima de la vicepresidenta Yolanda Díaz) para una licenciada que no ha ejercido. Podríamos achacar su ataque a la juventud o a la prepotencia con la que actúan todos los líderes de su partido, elijan ustedes.Utilizar adebería ser un crimen de lesa humanidad. El único pecado de los refugiados que se agolpan en la frontera bielorrusa es la esperanza dePara ello han sido empujados hasta una gélida región, con escasas esperanzas de éxito y con destino a un Estado que los rechaza. La diplomacia europea hace aguas mientras miles de personas se congelan. Losson perseguidos por la desgracia, el hambre y el frio. No debemos olvidar que las inocentes marionetas de la política internacional tambiénAplaudimos la iniciativas para, el lanzamiento de bonos por parte de nuestras instituciones tiene gran repercusión y viene siempre acompañado de un importante éxito. Algo similar hacen en la, en lugar de bonos han lanzado, la pancha. Tratan de acercarse a los que han ido un poco más allá, con Baiona a la cabeza y su eusko, cuya finalidad es financiar proyectos en favor de la defensa del medio ambiente, la lengua vasca, el comercio local y la agricultura campesina. En un, el desequilibrio cultural y comercial obliga aLa famosa frase de, la podríamos aplicar alconocido como "Basilio Vigo Punki". Está recorriendo televisiones reivindicando que la huelga convocada por el sector del trasporte es un. La queja de que los jornaleros del sector, trabajan en condiciones cada vez peores, es lógica y defendible. La negativa a pagar horas extras, escamotear las dietas y todos los incumplimientos del convenio son denunciables. Sin embargo, se olvida mencionar a todosde lo que él llama patronal y pueden padecer peores condiciones que los asalariados.