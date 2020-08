Suspiros de Catalunya

NO hay que ser muy perspicaz para percibir en la entrevista que hoy publicamos con la portavoz del Govern de Catalunya, Meritxell Budó (páginas 26-27), una –digamos– envidia por la singularidad del autogobierno de Euskadi cuando habla del "poder recaudar impuestos y negociar bilateralmente con el Estado". Nótese lo de "negociar bilateralmente", porque lo repite dos veces y dice que ese poder de "los vascos" los catalanes "desgraciadamente" no lo tienen. No es algo nuevo, no. Pero conviene recalcarlo, viniendo de una dirigente independentista.