Navarra y Euskadi quieren ser referente en Europa en la producción y uso del hidrógeno

Los gobiernos de Aragón, Cataluña, Navarra y Euskadi han firmado la carta de cooperación y respaldo al impulso y consolidación del Corredor del Hidrógeno del Valle del Ebro. Su objetivo es ser referente en Europa de toda la cadena de valor, es decir, producción, transporte, almacenamiento, uso industrial y movilidad del hidrógeno con el propósito de la descarbonización de la economía.



Así lo han explicado el vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, el conseller d'Empresa y Treball de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent, y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, en declaraciones a los medios de comunicación.





?? Nace el Corredor del Hidrógeno del Ebro como referente para desarrollar esta energía renovable y potenciar la coordinación interterritorial entre iniciativas regionales en el que participan el Gobierno de Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco.@govern @gob_na @Gob_eus pic.twitter.com/SC9NEqlYJt — Gobierno de Aragón (@GobAragon) April 4, 2022

???? Los gobiernos de Euskadi, Navarra, Aragón y Catalunya crean el Corredor de Hidrógeno del Ebro.



El acuerdo suscrito en Zaragoza recoge el compromiso de crear una zona geográfica de referencia para impulsar el desarrollo del #Hidrógeno.



?? https://t.co/k6mrpMJjOv pic.twitter.com/2poiqvnDKK — Ekonomiaren Garapena (@EkoGarapena) April 4, 2022

?????? Euskadi, Navarra, Aragón y Catalunya ponemos en marcha el Corredor de #Hidrógeno del Ebro, un paso importante para crear un espacio geográfico líder en el hidrógeno.



Este nuevo ecosistema energético jugará un papel fundamental en la descarbonización de nuestra industria. pic.twitter.com/82G50WOoBq — Arantxa Tapia (@arantxa_tapia) April 4, 2022

Previamente, han participado junto a otros representantes institucionales y empresariales, entre ellos, el consejero delegado de Repsol,, en la presentación del Corredor del Hidrógeno del Valle del Ebro, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Ejecutivo aragonés, acto que ha contado con la intervención online de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,(Spanish Hydrogen Network) es el impulsor de este nuevo ecosistema industrial, que une al Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C), el Valle del Hidrógeno de Cataluña (H2ValleyCat), el Valle del Hidrógeno de Aragón 'Iniciativa GetHyGA' --que actúa como coordinador-- y la Agenda Navarra del Hidrógeno Verde.El proyecto busca potenciar la conexión interterritorial y las inversiones. Se ha establecido como objetivo instalar una capacidad de producción de(MW)--lo que supone(GW) de producción de generación renovable asociada--, y alcanzar los 1,5 GW en 2030, con 6 GW de renovable.Esta iniciativa quiere alcanzar una producción dede productos derivados del hidrógeno renovable, como el metanol, el amoniaco o los combustibles sintéticos,. Además, impulsará una red con, que se elevarán a cien en 2030, para posibilitar el despliegue de su uso en el transporte terrestre, marítimo y ferroviario.En materia de almacenamiento y transporte, se impulsarán proyectos transfronterizos con el sur de Francia para favorecer la interconexión con Europa y posicionar al Estado español como un productor relevante en el. Se realizará de manera coordinada con la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.Un equipo de trabajo, con dos representantes por comunidad autónoma, hará un seguimiento de las manifestaciones de interés para proyectos que concurren a las convocatorias del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica () dedicado a las energías renovables, almacenamiento e hidrógeno verde y a otros proyectos europeos.La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Estado español estará en el centro de la producción de hidrógeno y se llegará a"La economía del hidrógeno está aquí para quedarse y las apuestas de territorios, empresas e industrias como las vuestras, que están aportando soluciones críticas, hasta el punto de ser capaces de producir hastade aquello que necesitamos para producir hidrógeno en nuestro país, sabemos que es determinante y muestra el camino que hay que seguir", ha expuesto. Ha añadido que, por eso, desde el Gobierno central han incluido "un protagonismo especial del hidrógeno en el Perte".El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado, en representación de SHYNE, que este Corredor "será una palanca clave para, con una dimensión transfronteriza de la futura economía de hidrógeno, permitiendo una mayor integración de cadenas de valor a nivel europeo".El vicepresidente y consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha subrayado que esto es, en el que cada comunidad autónoma va a realizar su aportación "a un" para crear "una gran región que sea referente en descarbonización, movilidad, renovables y eficiencia energética".Aliaga ha detallado que se han puesto en común los "muchos proyectos" que se están trabajando en los cuatro territorios, para aprovechar "laen las técnicas del hidrógeno que tenemos", así como el hecho de que se esté destinado financiación pública y también existan "proyectos reales" de diferentes empresas.La aportación principal de Aragón son las, tanto solar, eólica, como hidráulica, así como la red de gasoductos que pasa por este territorio, la investigación y los centros tecnológicos.El conseller d'Empresa y Treball de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent, ha sostenido que las cuatro comunidades autónomas "compartimos ecosistemas industriales, tecnológicos y de innovación, investigación y desarrollo, que nos permiten poner en común esta experiencia hacia la transición y el despliegue del hidrógeno verde".Ha comentado que al margen de los proyectos que hay en cada territorio, es importante "multiplicar iniciativas, voluntades y acompañarnos en este proceso, que también es a escala europea" porque este Corredorpara participar en la transición energética, "no solo desde el punto de vista de los objetivos medioambientales, sino también de la soberanía tecnológica, energética e industrial".Ha contado que en su comunidad autónoma se están desplegando diferentes proyectos privados y, además, ha asegurado que Cataluña tiene capacidad para "plantear toda la cadena de valor", si bien, "en paralelo, tiene que haber una implementación masiva, general, rápida y eficiente de las renovables", y "en eso estamos" ya que uno de los objetivos de esta etapa para su gobierno es laEl consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha recordado el compromiso de producir, algo que supera "cualquier expectativa que pudiera haber hace dos años".Ha incidido en que no solo van a apostar por producir hidrógeno, sino por actuar en toda la cadena de valor. "Hablamos de inversiones de diferentes empresas, de construcción de manufactura para la industria del hidrógeno, como electrolizadores y sistemas de almacenamiento", con proyectos que se van a presentar diferentes PERTES por parte de diferentes industrias.Ha abogado por la colaboración público-privada y ha precisado queque ya trabajan activamente en su, y, además, poseen centros de innovación y tecnología, que están colaborando con otros territorios.La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha reconocido que su, por no decir prácticamente nula, para la demanda que existe en nuestro sector industrial", que aspira a tener una "alternativa" en el hidrógeno verde.Ha considerado que el sector de la movilidad "también es muy demandante" y, así como determinar cómo se va a introducir el hidrógeno en un barco, avión o tren. Ha apuntado que en Euskadi cuenta con "capacidades industriales que nos permiten poder desarrollar desde el electrolizador hasta llegar a los usuarios y a todas las empresas que son altamente demandantes de energía".