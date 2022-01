"Este proyecto no va a ser realidad, no veremos esas centrales hidroeléctricas en Araba"

"Esta idea, proyecto, desde luego no responde a la necesidad de nuestro territorio, no responde a la realidad de nuestro territorio y no respeta nuestra biodiversidad. Este proyecto no va a ser realidad, no va a construirse, no veremos esas centrales hidroeléctricas y esos embalses". Así de tajante se ha mostrado el diputado general de Araba, Ramiro González, al referirse al proyecto conocido ayer para la instalación en Araba dos centrales hidroeléctricas de bombeo, que también cuenta con la oposición del Gobierno Vasco.

El miércoles se conoció que la empresa zaragozana Atalaya Generación ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica el proyecto de dos centrales hidráulicas reversibles en el territorio que sumarían una capacidad de almacenamiento de 25 GWh y afectarían fundamentalmente al municipio de Gasteiz y el entorno de la Sierra de Badaia.

Este tipo de centrales permite almacenar el agua en los momentos de menor demanda y aprovecharla para generar energía en las horas de mayor consumo. En las horas valle, la energía sobrante se destina a elevar el agua del embalse situado en el nivel más bajo al superior. Durante las horas pico, la central de bombeo funciona como una planta convencional y el agua acumulada en el embalse superior circula hacia el embalse inferior.

"De lo que conocemos del proyecto a través de la información que aparece en el propio Ministerio, serían unas instalaciones que requerirían de la construcción de unas balsas o embalses muy importantes a ambos lados de la Sierra de Badaia, por un lado en los municipios de Ribera Alta y Kuartango y también en Zigoitia y en el propio término municipal de Vitoria", ha detallado en declaraciones a Radio Vitoria el diputado general.

RECHAZO DEL GOBIERNO VASCO

El proyecto fue presentado a la hace un par de meses al Gobierno vasco y el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirige el Gobierno vasco comparte la posición contraria de la Diputación alavesa a estas dos centrales .

El Departamento que dirige Arantxa Tapia, favorable a trabajar en la línea del almacenamiento de energía, no comparte sin embargo el enfoque de este proyecto que supondría la inundación de grandes superficies. Dada la envergadura y la potencia que prevé instalar, es el Ministerio de Transición Ecológica el competente para tramitar el proyecto, pero el Ejecutivo vasco hará oír su voz en los preceptivos periodos de alegaciones.

En este sentido, el diputado general ha destacado que, "aunque la decisión esté en Madrid, evidentemente contra la opinión de las instituciones locales no se va a hacer un proyecto de estas características, lo tengo clarísimo".

OTRAS VOCES CONTRARIAS

EH Bildu ya expresó ayer, a través de su portavoz en las Juntas Generales de Álava, su postura contraria a este proyecto y hoy se ha sumado a esta postura Berdeak Equo, que a través de un comunicado ha reclamado al Gobierno Vasco que acelere la aprobación del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables de Euskadi. "Aplicando las pautas del PTS tanto a los proyectos anunciados en el último año, así como a las ampliaciones y reformas de los implantados en los años 90, quedará asegurado un desarrollo ordenado y homogéneo de las energías renovables en Euskadi", asegura esta formación.