El mundo cuenta con 27,1 millones de refugiados y 53,2 millones de desplazados internos

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que ya son 27,1 millones los refugiados en todo el mundo y 53,2 millones los desplazados internos a causa de la violencia, la persecución, los conflictos y las violaciones de los Derechos Humanos en una crisis al alza que pronostica un recrudecimiento del problema migratorio.



En su informe sobre tendencias globales de desplazamiento forzoso para 2021, ACNUR ha señalado que en total son ya 89,3 millones las personas que se han visto obligadas a desplazarse en todo el mundo, si bien 4,6 millones son solicitantes de asilo.





??BREAKING??



At the end of 2021, 89.3 million people were #ForcedToFlee.



Today, that number is more than 100 million.



Our annual #GlobalTrends report shows a worrying decade-long rising trend of displacement that we cannot let continue.



?? https://t.co/s7d6agjeIy pic.twitter.com/5lP6JLImkz