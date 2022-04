Lanzan pintura al periodista y premio Nobel de la Paz ruso, Dmitri Murátov

El periodista ruso Dmitri Murátov, premio Nobel de la Paz 2021, ha sido atacado este jueves por un desconocido, que le ha arrojado pintura a la cara cuando se disponía a tomar un tren de larga distancia. "Cuando estaba en el compartimento me han arrojado pintura. Me pican muchísimo los ojos", ha escrito en el canal de Telegram del periódico "Nóvaya Gazeta", que Murátov dirige desde 1993. Murátov ha explicado que, debido al fuerte olor a pintura en el vagón, la salida del tren con destino a Samara, en el sur del país, se ha retrasado.



"Intentaré lavarme", ha continuado en su comentario, que está acompañado de un selfi en el que aparece con la cara y el pelo completamente rojos, al igual que sus brazos y ropa, y también la mesa y la cama de su compartimento. Según el periodista, el atacante gritó: "Muratov, toma por nuestros chicos". Supuestamente, el asaltante se refería a los soldados rusos que han muerto en la campaña militar rusa en Ucrania desde su inicio el pasado 24 de febrero.





?? An unknown person attacked Dmitry Muratov, editor-in-chief of Novaya Gazeta and Nobel Peace Prize laureate, right in the train carriage



"They poured oil paint with acetone in the compartment. My eyes are burning terribly. <...> He shouted: "Muratov, here's one for our boys". https://t.co/y37skERIyC