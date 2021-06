Las semillas del albaricoque contienen cianuro, una sustancia tóxica

No es nada extraño encontrase en Internet páginas donde se habla de los beneficios de las semillas del albaricoque. La venta de estos productos se ha vuelto muy popular en tiendas que promueven productos más sanos y naturales.



No obstante, se ha de tener mucho cuidado con esta idea. Y es que, si bien el albaricoque es una fruta con grandes beneficios para el cuerpo, su interior esconde un gran secreto: sus semillas pueden envenenarte y matarte.





SUS SEMILLAS CONTIENEN CIANURO

LA MANZANA, OTRA FRUTA CON SEMILLAS NOCIVAS

Las semillas de manzana contienen amigdalina, un compuesto que se transforma en cianuro. Habría que comer muchas para que un adulto notara síntomas adversos (unas 170) y aún más para morir (entre 4300-5700) pero aún así se recomienda no consumir esa parte #gominolasdepeseta pic.twitter.com/BeRszhM9qE — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) June 22, 2020

Según explicó recientemente la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (EFSA) en un artículo, la semilla del albaricoque contiene amigdalina, un compuesto que se transforma en cianuro.El cianuro es un compuesto químico formado por átomos de carbono y nitrógeno que, en cantidades bajas, puede llegar a provocar dificultades respiratorias, vómitos, alteraciones en la sangre, y en los casos más graves, la muerte. Concretamente, una semilla amarga de un albaricoque contiene de media 3,8 gramos por kilogramo de cianuro.Según los estudios realizados, una cantidad de entre 0,5 y 3,5 miligramos de cianuro por kilogramo de peso corporal puede llegar a resultar fatal para una persona, hasta el punto de fallecer por intoxicación.Árboles de albaricoque en flor, EfeAdemás, La EFSA quiso aclarar que los supuestos efectos beneficiosos de la semilla para el tratamiento de cáncer, u otros usos, no forman parte de la "opinión científica proporcionada".Por ello, se recomienda ser precavidos con las semillas y, en caso de consumirlas, no se debe ingerir mas de una semilla grande o tres pequeñas cuyo peso total no pase de 370 miligramos, ni de 60 miligramo en el caso de los niños.No obstante, es conveniente aclarar que comer un albaricoque no supone ningún peligro, puesto que las semillas están protegidas por el gran hueso del centro de la fruta.Cabe destacar que esto no solo ocurre en el caso del albaricoque. Otras frutas como la pera, el melocotón, y sobre todo la manzana, también poseen semillas con cianuro.En el caso de la manzana, Miguel A.Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, recomienda no consumir las semillas de la manzana. "Las semillas de la manzana contienen amigdalina, un compuesto que se transforma en cianuro", explicó Lurueña en un hilo de Twitter.A pesar de que ya advierte que casos tan extremos como la muerte solo ocurren si se ingiere una alta cantidad de semillas, se debe tener mucho cuidado y es mejor evitar consumirlas.