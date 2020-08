Golpes de calor en los niños: cómo prevenirlos

Los golpes de calor en niños pueden provocar mareos, vómitos, fiebre alta y cefalea. En los casas más graves, se puede producir incluso la pérdida de conciencia. Por ello es importante tomar precauciones no solo cuando el sol aprieta, sino también en días nublados.

Los padres deben tener en cuenta que un golpe de calor es algo serio. "Puede ocasionar la muerte en pocos minutos si no se actúa con rapidez", advierte a Europa Press la Asociación Española de Pediatría (AEP). Alerta sobre todo de los golpes de calor que pueden producirse en los coches. "Un coche al sol funciona como un horno: absorbe el calor que transmiten los rayos del sol, y no lo deja escapar, produciéndose una especie de efecto invernadero que eleva la temperatura de forma constante, y cada vez más rápidamente".

Otros síntomas de golpe de calor son piel seca y muy caliente, fatiga, debilidad, respiración superficial y rápida o calambres musculares.

Si detectamos que nuestro hijo o hija está sufriendo un golpe de calor debemos actuar de la siguiente manera:

- Tumbarlo boca arriba a la sombra, en un sitio fresco y ventilado, aflojando su ropa y quitándole las prendas innecesarias.

- Colocar compresas de agua fría (no hielo) en la cabeza, cara, cuello, nuca y pecho.

- Si está consciente y sin vómitos, darle de beber agua fría o una bebida isotónica.

- Si está inconsciente, avisar al 112 y si es preciso iniciar reanimación.

Consejos de seguridad



La AEP recuerda las tres 'AAA':

- Anticípese: No deje a su hijo solo en el coche, ni siquiera un minuto. Asegúrese de mantener el vehículo cerrado y bloqueado cuando no esté en él para que los niños no puedan subirse por su cuenta. Enseñe a los pequeños que no se debe jugar en el interior de los coches.

- Acostúmbrese: Cree una serie de hábitos que le sirvan de recordatorio; por ejemplo, colocar algunos objetos, algo que necesite en su destino final, en la parte de atrás del coche junto a su hijo. También puede crear avisos en el calendario de sus dispositivos electrónicos para asegurarse de que deja a su hijo en la guardería o el colegio.

- Actúe: Si ve a un menor solo en un coche, llame al 112.