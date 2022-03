El Hatortxu contará con 31 bandas: este es el cartel

Un total de 31 bandas actuarán en la vigésimosexta edición del Hatortxu Rock, que se celebrará el 29 y 30 de julio en Villava. Zoo, Huntza, Gatibu, CRIM y Zetak son algunos de los grupos que tocarán en el festival, que regresa así tras cancelar su última edición por la situación santiaria que había entonces. Las entradas ya se pueden conseguir a través de su página web.

Bajo el lema Zerua (hel)muga, Hatortxu Rock ha confirmado este lunes su cartel completo. Así, el viernes actuarán Huntza, Gatibu, Deskontrol, Zoo, Brigade Loco, Skabidean, DJ Plan B, Anari, Zelanda, Gilipojazz, Sua, Badalonians Sound ft Harny Roots y los ya anunciados Pleura, ETS y The Baboon Show. El sábado se subirán al escenario The Lio, Delirium Tremens, Zetak, Antton Telleria, Ibil Bedi, Hammond York, La Mare, Lukiek, Selektah Stepi, CRIM y los ya anunciados Non Servium, Stay Homas, Herdoil Rotten XIII y Green Valley.

TRES ESCENARIOS

Según ha avanzado la organización del festival, los grupos actuarán en tres escenarios divididos en dos espacios diferentes, poniendo melodía a un nuevo fin de semana solidario muy especial. Como recuerdan, "Hatortxu nació en 1999, hace ahora 23 años, con dos objetivos claros: ser una nueva herramienta para denunciar la política de dispersión y paliar los gastos de esta práctica que supone una violación de los derechos humanos. Eso, claro, es el camino hacia un objetivo o un deseo final: tener a todas en casa". Por ello, continúan, "en ese camino, avanzamos. En los últimos meses se han dado pasos notables. Ese mapa de la dispersión que tantas veces hemos visto se ha reducido en buena parte, esa lista de prisiones memorizadas es cada vez más corta y ya son muchas los presas que están en cárceles de Euskal Herria. Y las que no están en Euskal Herria, están más cerca. Esto, no se puede negar, es un logro importante. Una victoria. Pero hay que seguir trabajando. El camino es largo".

Las entradas ya se pueden conseguir en la web de Hatortxu Rock (www.hatortxurock.eus). El bono de dos días tiene un precio de 55 euros y las entradas individuales para viernes y sábado tienen un precio de 30 euros.