Cuatro consejos para evitar que tu perro sufra un golpe de calor

El buen clima y el periodo vacacional favorecen las salidas con tu mascota a cualquier hora del día. Pero al igual que las personas prestamos atención a los momentos de más calor, también hay que tenerlo en cuenta para nuestros amigos de cuatro patas.

Pasear a ciertas horas del día puede ser perjudicial para la salud de nuestro perro. Ellos, y la mayoría de animales de compañía, no sudan. Esta condición afecta a la hora de soportar altas temperaturas, ya que al no sudar, el calor permanece dentro del cuerpo, sin dejar que este se refresque. En el peor de los casos el can podría sufrir un golpe de calor.

Existen dos factores principales para que un perro pueda padecer hipertermia. Por un lado, el factor intrínseco, es decir, la raza y el tamaño del animal y por otro lado, el factor extrínseco, la ubicación y el clima ambiental. Dependiendo de estos dos factores la situación se tendrá que manejar de una forma u otra, ya que no es lo mismo pasear a un chihuahua que a un pastor alemán, o no es lo mismo pasear a 15 grados centígrados que a 37 grados.

Está probado que hacer ejercicio es la causa más común de los golpes de calor en animales. Concretamente, el 74% de los casos son por practicar ejercicio. Por eso, los dueños no deben forzar a sus mascotas a realizar actividades físicas al aire libre con temperaturas altas.

Estos son cuatro consejos para evitar un golpe de calor en tu perro:

1. Evitar los paseos entre las 12.00 y las 16.00, que es cuando hace más calor. Hay que procurar realizar las salidas a primera hora de la mañana o lo más tarde posible, cuando las temperaturas no son tan elevadas. En caso de que no se pueda elegir la hora del paseo, se recomienda dar una vuelta breve, solamente el tiempo que sea necesario, y caminar por la sombra.

2. No puedes dejar a tu mascota dentro de un vehículo, ni al sol, ni a la sombra. En verano el interior de un coche puede alcanzar los 40 grados centígrados y un perro encerrado con esta temperatura podría morir en menos de 20 minutos.

3. Siempre hay que llevar encima agua limpia y abundante para hidratar a tu mascota.

4. En casa, conviene tener un rincón fresco o por donde corra el aire.

Un perro bebiendo agua para refrescarse. Freepik

LA REGLA DE LOS CINCO SEGUNDOS

Un golpe de calor no es la única afección que puede sufrir un animal al salir a la calle con temperaturas elevadas. A no ser que se pasee por la hierba, las aceras y el asfalto pueden estar demasiado calientes para que nuestros animales de compañía puedan soportarlo.

En muchos casos, el propio perro indica cuándo quema la superficie por donde está caminando, dando pequeño saltos o tirando de la correa. Si el can pasa mucho tiempo sobre el suelo caliente, sus patas pueden sufrir quemaduras. Para evitar esta situación, existe la regla de los cinco segundos. Se trata de un método rápido y sencillo para saber cuándo la superficie está demasiado caliente para que tu animal camine por ahí.

Solamente tienes que colocar el dorso de tu mano sobre el asfalto o la acera e intentar aguantar más de cinco segundos. Si no se consigue, entonces el suelo no está en las condiciones óptimas para que tu perro camine por ahí, ya que al apoyar las patas se podría quemar.