Se saca el carné de conducir y esto es lo que le pasa cuando llega a casa

Cuando uno se saca el carné de conducir es inevitable ir los primeros días con un cuidado extremo para evitar cualquier susto. Aun así las desgracias se producen, y alguna vez de la manera más tonta. Como le ha sucedido a Ingrid, una joven de Tarragona que ha querido compartir con sus seguidores de TikTok el ridículo vivido.

La historia comienza cuando la catalana aparece dentro de su coche, grabándose muy sonriente en la gasolinera. "Espero que no me vea nadie. ¡Estoy sola!", dice. "Bueno, mi padre está delante", afirma enfocando a la furgoneta que le precede en la fila. "Aún no puedo llevarlo porque tenemos que ir a pasarle la ITV, pero es a las ocho. ¡Le he puesto gasolina! Bueno, yo no, me la han puesto, porque los de Repsol como es tan cara te la ponen", dice en un estado de enorme felicidad.

Pero la cosa no acabó bien, y se comprueba en la captura de vídeo que sube del grupo de WhatsApp que tiene con sus amigas, en las que casi llorando les relata lo que ha ocurrido. "No os vais a creer lo que me ha pasado. Joder. Estoy supertriste y superenfadada conmigo, pero un montón. ¡Joder, joder, es que aún no me lo creo! Estaba superbien, he venido de Tarragona con el coche porque estaba allí, llego a mi casa, veo a mi madre grabando... Después me reiré, pero ahora lo estoy pasando muy mal y están todos superenfadados, no conmigo sino por la situación", cuenta en varios audios sin explicar realmente lo sucedido.

Finalmente lo hace. "Veo a mi madre grabando y me pongo a saludarla. Se me va el volante, en plan no volantazo, sino que se me va yendo a la derecha. Es que me voy a reír pero no es para reírse: me he chocado con el coche de mi hermano".

Y muestra las fotos de cómo han quedado tanto su coche como el de su hermano tras el fuerte golpe en su primer día de carné. Además, tambiény en el que se ve cómo su padre aparca la furgoneta y cómo ella, segundos después, y mientras va pitando para saludar a su madre, se choca contra el coche de su hermano.