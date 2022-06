Rafa Nadal y Mery Perelló revelan el sexo de su hijo y cuándo nacerá

Rafa Nadal se ha retirado, al menos temporalmente, de las pistas y ha encontrado así el momento perfecto para cumplir uno de sus mayores sueños, ser padre, algo que siempre dijo que haría al retirarse para poder pasar todo el tiempo posible con sus hijos.



Hace unos días, la revista '¡Hola!' confirmaba el embarazo de la mujer del tenista, Mery Perelló y desde entonces todos quieren saber todos los detalles posibles acerca del nacimiento del primer hijo del tenista mallorquín.



Precisamente uno de los medios de la isla del deportista, el diario Balear 'Última Hora', ha sido el que ha conseguido arrojar algo de luz y desvelar más datos acerca de cómo avanza la gestación de Mery y cuando está previsto que nazca el bebé.





EL SEXO DEL BEBÉ Y CUÁNDO NACERÁ

EXCLUSIVA: Rafa Nadal y Mery Perelló esperan su primer hijo: las imágenes que revelan su embarazo ???? https://t.co/NwCu9ldWyt pic.twitter.com/pIjt2djwK3 — Revista ¡HOLA! (@hola) June 15, 2022

, concretamente, en el mes deSegún esta información,se encuentra en el segundo trimestre yComo es su tónica habitual,y seguir manteniendo su privacidad lo más alejada de los focos posible, como siempre han hecho.La pareja lleva junto casi dos décadas, pero no fue hasta 2019 cuando decidieron pasar por el altar en una ceremonia que tuvo lugar en Sa Fortalesa en Pollença, justo en el mismo mes en el que ahora, tres años más tarde, darán la bienvenida a su primer hijo en común.Aunque el matrimonio no se había animado a lanzarse a la aventura de ser padres hasta ahora, el tenista sí había hablado en varias ocasiones de que la idea de tener hijos estaba entre sus planes, sin embargo, descartaba que se produjera antes de su retirada de las pistas.Durante la pandemia, en el 2020, sostuvo una distendida conversación durante un directo en redes sociales con su compañero y amigo, Andy Murray, a quién confesó que esperaba ser padre pronto: "Estoy deseando que me despierte a las 6 de la madrugada. Espero estar en esa situación dentro de no mucho tiempo", aunque hace un tiempo volvió a insistir en que prefería ser padre una vez fuera del tenis profesional: "Por mi forma de entender la familia me costaría tener niños y estar todas las semanas viajando por el mundo", dijo en A Coruña.Ahora, solo le quedan unos meses para ver, por fin, cumplido su sueño.