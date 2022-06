Camilo desvela que su mujer, Evaluna, se comió la placenta de su hija Índigo

El colombiano Camilo, uno de los cantantes de moda, estuvo este martes en La Resistencia en plena promoción de su nuevo disco y de sus conciertos en España, y reveló a David Broncano un dato de su mujer, Evaluna, que ha dado bastante que hablar.



La cosa surgió de forma casual, cuando estaban hablando de su reciente paternidad (su hija Índigo nació el 6 de abril) y Grison afirmó que "la peña se come la placenta y esas cosas", unas palabras que pretendían ser una gracia pero que dieron en el clavo, porque Camilo respondió: "A mi esposa se la encapsularon y se la comió".



No es la primera famosa que se come la placenta de su bebé; ya lo hizo Kim Kardashian tras su segundo embarazo: pidió que se la encapsularan y se la comió en forma de píldoras. Todo viene por la creencia de que hacerlo ofrece interesantes beneficios: tiene buena cantidad de hierro, es un aporte energético importante, mejora la pie y la lactancia y ayuda con la depresión postparto, aunque estudios científicos recientes afirman que no hay ninguna evidencia de todo ello.





La heroína de @CamiloMusica



Lo que soportan las mujeres en los partos es una locura.

Evaluna, cantante, actriz y bailarina venezolana, decidió(mujer que ayuda en este tipo de partos). "La doula, que es la que preparó todo, nos preguntó qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", explicó el colombiano, que aseguró que fue la propia asistente la que preparó las cápsulas y que desde aquel día quiere aún más a Evaluna. "El parto fue largo, pero fue precioso. Yo ya estaba enamorado de mi esposa, pero después del parto el nivel de respeto y admiración hacia ella es aún mayor.