Alain-Fabien Delon desmiente que su padre haya pedido la eutanasia: "Esa no es la maldita verdad"

El deseo de Alain Delon de solicitar la eutanasia, a los 86 años, ha sido uno de los temas más comentados a nivel internacional.



La intención del veterano actor fue transmitida por su propio hijo, Anthony, que explicó que su padre quería tener una muerte digna, durante la presentación de su libro. Una afirmación que no ha dejado de acaparar titulares, desde que el escritor hiciera pública una de las que se suponía que eran las últimas voluntades de vida de su progenitor.



Además, un mensaje publicado por el mismo Alain Delon poco después parecía confirmar las palabras de su hijo, y recibía la respuesta de numerosos seguidores y fans.



"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", rezaba el texto compartido por el veterano intérprete.



Sin embargo, parece que las cosas no serían tal y como se ha publicado, y en las últimas horas, el hijo pequeño de Delos, Alain-Fabien, ha querido salir al paso y aclarar algunos puntos.





ALAIN-FABIEN DELON DESMIENTE LA EUTANASIA

El actor y modelo menciona en los stories de su cuenta personal las palabras de su hermano Anthony, y se muestra muy rotundo sobre el tema: "", asegura,tras sufrir dos ictus y perder a su esposa hace aproximadamente un año.El joven, y señaló dónde estuvo el error.Según el joven,y explica que puesto que a su madre no se le pudo realizar la eutanasia por estar prohibida en Francia,Sobre esto,citada y apostar "por la vida", una decisión que resultó de lo más acertada, puesto que el actor acabó recuperándose.De esta forma,. Han sido dos semanas en las que he leído en mensajes y en las llamadas revistas que mi papá va a ponerle fin a su vida a través de la eutanasia.", concluye Alain-Fabien.