Los recados que manda Ayuso con una camiseta que ha pasado desapercibida

Isabel Díaz Ayuso no se corta; nunca lo ha hecho. Suele decir lo que piensa, sin más filtro que el que le pueda indicar Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete.Y por eso suele dejar perlas casi cada vez que habla.



Esta vez la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha llamado la atención por sus declaraciones atacando a alguien de la izquierda, sino por una camiseta que lució el domingo en Sevilla para posar con el nuevo Comité Ejecutivo del PP de Núñez Feijóo y que había pasado desapercibida.



Al no quitarse la chaqueta que llevaba encima, la camiseta no se veía bien, pero la experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno se percató de que en ella aparecía la figura del histórico torero Manolete, con la que Ayuso podía estar mandando un doble mensaje.



El primero, su apoyo a la tauromaquia, que no se cansa de defender, así como al reciente nombramiento de José Ortega Cano como vocal del Consejo de Asuntos Taurinos, que ha causado bastante polémica.



El segundo sería una victimización de su figura, señalando que le acusan de todo lo malo, hasta de la muerte de Manolete, en una expresión típica del lenguaje castellano. De hecho es lo que destacaba Patrycia Centeno en su tuit. "Dicen los Ayusers que a la presidenta de Madrid se la acusa hasta de la muerte de Manolete€", escribía, junto al hashtag #powerdressing", evidenciando que no es una casualidad.





Dicen los Ayusers que a la presidenta de Madrid se la acusa hasta de la muerte de Manolete€



Ayuso hoy€ #powerdressing pic.twitter.com/x58QgC4wZF — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) April 3, 2022

Además, esta vestimenta está relacionada con uny que se titulaba Y la muerte de Manolete, de Ayuso también. En él se aseguraba que culpar a la presidenta madrileña de todos los malos,, "llevará a la reelección de su candidatura en Madrid".