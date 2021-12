Isabel Pantoja guarda los décimos de la Lotería de Navidad en su axila

Isabel Pantoja confía mucho en la lotería, aunque que sepamos todavía no se ha llevado nunca un premio importante; y no le habría venido mal en los últimos tiempos. Al parecer la tonadillera no es una gran amante del juego, pero sí de la lotería, sobre todo de la de Navidad, en la que invierte una buena cantidad de dinero, tanto en décimos como en participaciones.

Y tanto le obsesiona el sorteo del Gordo que ha desarrollado una manía (o ritual, quién sabe) para tener los billetes a buen recaudo. Incluso en casa, que ya es raro desconfiar de alguien en tu propio domicilio, pero en esa familia y en Cantora, conociendo los precedentes, todo es posible. Al parecer, la Pantoja guarda todos los boletos en un neceser y se coloca éste en la axila, donde siente que los décimos están seguros y protegidos. O quizá lo hace únicamente para atraer a la suerte.

Y no es que los cobije en esa parte del cuerpo para dormir, es que gente cercana asegura que se le ha visto incluso cocinar con los billetes en el sobaco, que ya hay que requerir destreza para que no se caigan. Una tradición que no sólo cumple con la Lotería de Navidad, sino con cualquier sorteo importante.