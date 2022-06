Chenoa y su futuro marido protagonizan una discusión en público justo antes de la boda

La boda de Chenoa está a la vuelta de la esquina. La cantante y su pareja, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, pasarán, por fin, por el altar este viernes, después de que la boda tuviera que ser aplazada debido a la pandemia.



El enlace es uno de los más esperados del año y también uno de los que más polémicas ha dejado en los últimos días.



La lista de invitados a la ceremonia en la que la cantante y el médico se unirán en matrimonio ha sido muy comentada, y ha dejado al descubierto que la gran unión entre los ex triunfitos no es tan sólida como han hecho creer durante todos estos años.





UNA DISCUSIÓN POR LA EXCLUSIVA DE LA BODA

De hecho, Chenoa ha dejado a muchos de ellos fuera de uno de los días más importantes de su vida y entre los excompañeros de la artista que no han recibido la correspondiente invitación para acudir al enlace se encuentran nombres como Nuria Fergó o Rosa López, una decisión que ha hecho saltar todas las alarmas y no han tardado en aparecer los primeros rumores sobre una supuesta mala relación entre ellas.Sin embargo, ese no sería el tema que más le preocupa a la novia, y es que tal y como desveló 'Sálvame', algo con lo que su chico no estaría de acuerdo y que habría llevado a ambos aapenas unos días antes del 'sí, quiero'.Kiko Hernández era el encargado de destapar el desencuentro que habría tenido la pareja a escasas horas de la ceremonia:, revelaba el colaborador del programa de Mediaset.Una información, a la que Pipi Estrada añadía algunos detalles más y aseguraba que al futuro marido de Chenoa no le gusta demasiado el estilo de vida que lleva la artista., decía Estrada en el plató de Telecinco en referencia a la exclusiva del enlace que la cantante quiere vender a una revista.