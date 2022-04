Ana Obregón dedica una desgarradora carta a su hijo Aless

Ana Obregón ha vuelto a recordar a su hijo Aless una vez más, casi dos años después de su muerte.



El pasado 18 de marzo la televisiva soplaba las velas de su 67 cumpleaños, un día que, lejos de ser feliz, fue quizá uno de sus días más tristes, ya que suponía su primer aniversario sin la presencia de su hijo, ni de su madre, fallecida el pasado mes de mayo de 2021.



Dos semanas después de pasar ese complicado día, Ana ha recurrido a su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores un conmovedor texto.





LA DESGARRADORA CARTA DE ANA OBREGÓN

EL TRABAJO ES SU REFUGIO

", comienza escribiendo la actriz en su publicación, antes de recordar a su único hijo, Aless, fallecido a consecuencia de un cáncer.", rememora Ana, "y si hay algo de lo que no me arrepiento en mi vida es de no anteponer mi separación de Alessandro para que siempre estuviera en la vida de mi hijo.Además, Obregónpor la pérdida del joven.Porque, una lucha feroz cuando la realidad es imposible de soportar", destaca la madrileña, "esy borrar los cruelmente dolorosos. Por eso "colecciona momentos, no cosas". Porque a lo mejor, algún día, ojalá que no, necesitarás tirar de ellos para seguir viviendo", añade en su carta, antes de concluir el mensaje, con varios hashtags, entre los que se incluyen algunos como 'momentos', 'tbt', 'colecciona momentos', 'amor eterno' o el hashtag que creó tras la muerte de Aless,, el mismo que utiliza el padre del chico, Alessandro Lecquio, cada vez que sube una publicación recordando a su hijo.de apoyo y cariño hacia ella, tanto de sus fans como de amigos y compañeros, entre los que, que le ha dedicado unas bonitas palabras a su amiga: "".Ana Obregón ya lleva 22 meses conviviendo con la dolorosa ausencia de Aless, y aunque, como ella misma dice, seguir adelante es muy difícil,Actualmente,, en el que actuará como investigadora para intentar averiguar quién se esconde detrás de cada máscara.Además,, las dos pérdidas más dolorosas que ha sufrido.