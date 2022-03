Christian Gálvez escribe una carta a los padres de Almudena Cid

Christian Gálvez y Almudena Cid siempre habían formado una pareja de lo más romántica y consolidada, por lo que el anuncio de su separación hace unos meses pillaba a todos por sorpresa. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una separación amistosa y en los mejores términos posibles tras más de una década de matrimonio, ha ido complicándose poco a poco.



Sea como sea, la ya expareja ha firmado el divorcio y el presentador ha dado una nueva oportunidad al amor al lado de su compañera de cadena, Patricia Pardo, mientras Almudena Cid se refugia en su familia y amigos y asegura seguir sin entender los motivos que llevaron al que fuera su marido a tomar la decisión de emprender caminos separados.





UNA CARTA A SUS SUEGROS

Al parecer, a pesar de la ruptura,y que la decisión no era definitiva, sin embargo, tuvo que asumir la realidad tras la publicación de unas imágenes de su ex junto a su nueva pareja, además, según publica el diario 'ABC',de la separación, junto a una nota de agradecimiento por el trato que había recibido durante todos estos años.en Boadilla del Monte, dónde los familiares de la ex gimnasta se sintieron molestos por el hecho de estar siendo grabados por las cámaras de seguridad del domicilio mientras hacían la mudanza.Tambiénal firmar el acuerdo que disolvía su matrimonio, cuyos detalles han salido a la luz en algunos medios.Tal y como publica 'Jaleos',, en la que convivió con Cid durante el tiempo que duró su matrimonio, mientras, a pesar de que todos estos bienes pertenecían al conductor televisivo, y la pareja estaba casada en separación de bienes por lo que nada de esto le correspondía en un principio a Almudena.El presentador habría accedido a las peticiones de la vasca con el objetivo de terminar la relación en las mejores condiciones posibles, aunque según el periodista Saúl Ortiz,