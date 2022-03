Iñaki Urdangarin se refugia con Ainhoa Armentia en su casa familiar 

Hace más de un mes que propios y extraños se quedaban boquiabiertos ante la portada de la revista que destapaba las imágenes de Iñaki Urdangarin en compañía de una mujer que no era su esposa, la infanta Cristina.



Desde entonces, las noticias sobre el tema no han dejado de sucederse y se han publicado día a día noticias relacionadas tanto con la nueva pareja como con los movimientos y pasos que estaba dando la infanta Cristina.



El todavía matrimonio envió unos días después de la publicación de las fotografías un comunicado conjunto en el que informaban de la 'interrupción' de su matrimonio y desde entonces parece que el ex duque de Palma y su compañera de trabajo han ido dando diferentes pasos para consolidar su romance.



Ahora, la revista '¡Hola!' publica unas nuevas instantáneas que confirman que la relación va viento en popa.





URDANGARIN Y ARMENTIA DAN UN PASO MÁS

EL DIVORCIO ES UN HECHO

Según el citado medio,, sino que se les ha visto en diferentes lugares como un centro de yoga, de viaje de fin de semana y ahoraEl nuevo refugio de la pareja es una casa de grandes dimensiones en la urbanización privada Ciudad Jardín, y la revista '¡Hola!' asegura que, aunque también se baraja que Armentia solo visite la casa familiar cuando la progenitora de su pareja no se encuentra en el domicilio.Sea de una u otra forma,es totalmente imposible, un hecho que refuerza las informaciones que se publicaban la pasada semana en la que se hacía públicaAdemás,ha ido aportando nueva información durante todo este tiempo y en 'Espejo Público'en el mismo momento en el que vio las fotografías de su marido con Armentia.No obstante, la periodista apuntó quey porque la libertad condicional de Urdangarin tenía como condición la conciliación familiar, por lo que prefirió optar por hacer pública una separación provisional en un primer momento.Sin embargo, parece que este 'culebrón' sí ha conseguido quederrame más de una lágrima,, según algunas fuentes,