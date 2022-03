Christian Gálvez borra todo rastro de Almudena Cid en sus redes sociales 

Christian Gálvez se ha declarado públicamente a su nueva pareja Patricia Pardo en gallego, un guiño a la periodista de Santiago de Compostela, y solo un día después ha respondido al último movimiento en redes de su ex, Almudena Cid.





CHRISTIAN GÁLVEZ FULMINA TODO RASTRO DE ALMUDENA CID

en Instagram después de que saliera a la luz la nueva relación del presentador y Patricia Pardo confirmara en 'El programa de Ana Rosa' que estaban juntos.Como respuestadurante el tiempo que fueron pareja, además también ha seguido los pasos de la vasca y ha dado 'unfollow' a la ex gimnasta reconvertida en actriz.de la que presumían a pesar de haber dado por finalizado su matrimonio.En el otro lado de la moneda encontramos as, Fran Márquez, sin embargo,y espera que sea feliz en su nueva relación.", escribía Márquez en sus redes sociales., ya que a las bonitas palabras de su ex, se une la romántica declaración que le ha dedicadoen Instagram.", ponía el madrileño en una de sus últimas publicaciones en la conocida plataforma, haciendo referencia a unas palabras que había pronunciado horas antes la propia Pardo, cuando al ser preguntada por sus compañeros aseguraba que estaba bien e ilusionada y que "".Sin duda,y los seguidores de cada uno de ellos que no se esperaban que el amor hubiera surgido entre ambos.que han mostrado su sorpresa, pero también se, entre ellos Máximo Huerta, Nuria Secret, Kira Miró o Antonio Rossi, además de muchos seguidores de la pareja que también están encantados y le desean toda la felicidad a la pareja.