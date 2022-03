Verdeliss actualiza su foto de familia e incluye a Deva

Verdeliss, cuyo verdadero nombre es Estefanía Unzu, es una de las influencers más famosas y seguidas del ámbito de la maternidad, sin embargo muchas de sus decisiones son cuestionadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con sus partos, tuvo a su última hija, la octava, dentro de una piscina hinchable en su casa; y también es bastante criticada por lo que muchos consideran una sobreexposición en redes de sus hijos.



Adriana Abenia calificó hace unos días la decisión de dar a luz en casa de la navarra con sus otros siete hijos presentes en el momento del parto de "dantesco", y también quiso opinar sobre la citada sobreexposición de los pequeños.





VERDELISS ACTUALIZA SU FOTO DE FAMILIA

Al margen de todo esto,. Su octava hija,, llegó al mundo el pasado, aunque sy adaptarse primero a la nueva vida de la familia con un miembro más.Más tardeque ha causado un gran revuelo y una gran polémica en redes sociales y ahora ha decidido quey la de Pamplona ha querido hacer una reflexión sobre lo que siente en uno de los momentos más dulces de su vida.", escribía Estefanía junto a la imágen en la que aprecen ella y su marido junto a todos sus hijos:de 16 años,de 12,de 9,que cumplió ocho años solo un día antes de la llegada de su nueva hermana, las mellizasque nacieron hace cinco años,de 3 años y la nueva incorporación,que aún no ha alcanzado su primer mes de vida.puntualizaba en el texto, con algo de humor, que el padre de los niños también había contribuido algo: "Ok, también de su padre€ pero en el sentido estricto de la palabra, han salido del cuerpito de la mendas", ponía en el post justo antes de confesar lo que siente al ver a todos sus hijos juntos.", exclamaba la navarra.Aunque en esta ocasión la fotografía no es en escalera ysin seguir un orden de edad,y la publicación ya ha superado losy cuenta conEntre los mensajes que se pueden leer en los comentarios de la foto destacan algunos como el de la también influencerque ha escrito "", o el deque le ha dejado varios emoticonos con corazones en los ojos, pero también el de muchos de los followers de Estefi que han dedicado bonitas palabras a la familia como "", "" o "" , y es quecuenta con una comunidad a la que cuida mucho y con la que le encanta interactuar y que yade miembros en Instagram.