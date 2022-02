Julia Janeiro comparte en redes su posado más sensual

Desde que alcanzó la mayoría de edad en abril del año pasado, Julia Janeiro no ha dejado de ser noticia a pesar de su decisión de mantenerse alejada de los focos y no participar en el mundo de la televisión.



Sin embargo, el mundo influencer siempre ha llamado la atención de la joven y tras cumplir 18 años su perfil de Instagram se convirtió en viral hasta el punto de que solo el primer día logró sumar 30.000 seguidores.



Actualmente, la cuenta de Juls ha alcanzado la friolera de 230.000 'followers', lo que la convierte en toda una influencer y ya actúa como tal, ya que no deja de compartir fotografías de sus looks y contenido relacionado con el mundo de la moda y la belleza, prefiriendo dejar en un segundo plano su vida personal, a excepción de una carpeta de historias destacadas junto a su novio, Tommy Rossi.





EL POSADO MÁS EXPLOSIVO DE JULS

A pesar de centrarse en el mundo de la moda,también es partidaria de compartir algunas imágenes en las que posa de lo más sexy, ese ha sido el caso de su último post.La joven andaluza, en el que se le ve con el pelo mojado y cubierta por burbujas de espuma., aunque al contrario de muchas otras influencers, la publicación no acumula ningún comentario debido a la decisión de Julia de mantenerlos desactivados.La decisión de la hija de Jesulín de Ubrique podría deberse a la intención de evitar recibir comentarios hirientes o mensajes desafortunados por parte de los haters, ademásen cada momento o patrocinar los productos de las marcas que contactan con ella para hacer colaboraciones.Poco antes de este post, salió a la luz la noticia de queel futbolista italiano, Tommy Rossi en el queen Madrid.Era el jugador de fútbol quién conducía el vehículo en el momento del accidente, aunque por suerte no hubo que lamentar heridos,Tras el accidente y el posado más explosivo de su cuenta,, en las que aparecen de lo más cómplices compartiendo diversión y besos.