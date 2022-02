Almudena Cid se pronuncia tras conocerse la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo

Hace unos meses se confirmaba la separación de Almudena Cid y Christian Gálvez. Tras 15 años juntos decidían emprender caminos separados y centrarse en sus respectivos trabajos.



Ahora, parece que el presentador de Mediaset ha vuelto a encontrar el amor y lo ha hecho en un sitio de lo más curioso, los pasillos del grupo televisivo para el que trabaja.



Este fin de semana, 'Socialité' aseguraba que Gálvez habría comenzado una relación con su compañera de cadena, Patricia Pardo, una de las presentadoras de 'El Programa de Ana Rosa'.



Una nueva pareja sorpresa que ha vuelto a confiar en el amor tras sus respectivas separaciones.





LA REACCIÓN DE ALMUDENA CID

En medio del revuelo mediático que ha provocado la noticia,Actualmente,y en sus nuevos proyectos profesionales, entre los que se encuentra la función de teatro en la que está participando en estos momentos.A pesar de mantenerse alejada de las cámaras,y que le han preguntado sobre la nueva relación de su ex, Christian Gálvez.La vasca, que ahora trabaja como actriz, se ha mostrado muy tranquila en todo momento aunque, sin querer contestar a ninguna otra pregunta sobre el tema, no obstante, entendiendo que los periodistas solo hacían su trabajo les ha dado las gracias antes de marcharse.Tras su separación,y afirmaba que ". Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio,", contaba en declaraciones a 'El Mundo'.Además, también ha encontrado una forma de expresar sus sentimientos a través de las redes sociales, dónde los comparte con todos sus seguidores que no dudan en apoyarla en todo momento, y precisamente en estas plataformas ha sido dónde se ha sincerado sobre el difícil momento que ha atravesado en los últimos tiempos: "Si algo estoy aprendiendo es que el final lo elige o lo puede cambiar uno mismo.y tener la oportunidad de bañar en oro lo que serán en un futuro unas bellas cicatrices", fue uno de sus enigmáticos mensajes en redes.Por el momento, ninguno de los dos protagonistas,