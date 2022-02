La infanta Cristina toma una tajante decisión sobre Urdangarin y descarta la reconciliación

Han pasado muchas semanas desde que el escándalo de Urdangarin saltara a los medios de comunicación. Durante todo este tiempo los acontecimientos y las informaciones no han parado de sucederse. Comunicado de separación, posible ruptura entre el ex deportista y su nueva 'novia' Ainhoa Armentia, especulaciones de reconciliación con su mujer, Cristina de Borbón€ Estas y otras noticias sobre los tres protagonistas de esta historia no han dejado de copar titulares y este miércoles ha salido a la luz un nuevo dato que parece que aporta algo de claridad a todo este asunto, la decisión de la infanta Cristina sobre el futuro de su matrimonio.





LA DECISIÓN DE LA INFANTA CRISTINA

SUS HIJOS, LO ÚNICO IMPORTANTE

Tras muchas jornadas de rumores y especulaciones, la revista 'Lecturas' ha tenido acceso en exclusiva aLa periodista,, desvela en la exclusivaque asegura sentirse "y no comprende de dónde sacan tales opiniones, ya que su círculo de amigos y su familia saben perfectamente que el disgusto primero, el intenso cabreo después, han sustituido al amor y que".Según el citado medio, la infanta asegura tajante que "", y deja claro que ella no ha fallado y sigue llevando el anillo de casado porque "respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi veinticinco años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie,Pilar Eyre afirma en la exclusiva que "el día que estalló el escándalo,. Le dijo que", y desvela que la hermana de Felipe VI quería anunciar el divorcio en el comunicado que hizo público junto a su todavía marido, sin embargo, él pidió utilizar palabras menos duras en el escrito.", relata Eyre.Además, la citada publicación también revela el único momento en el que Cristina de Borbón no pudo evitar las lágrimas, una conversación con su hijo Pablo.La infanta, ha intentado que no se vieran afectados por el escándalo de Urdangarin y Ainhoa Armentia yy en lo mejorLos cuatro, a diferencia de sus primos, los hijos de la infanta Elena,y centrados en sus respectivas responsabilidades y estudios.Algo que pretenden seguir haciendo y para lo que", afirma continuamente la infanta Cristina.