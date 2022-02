La bronca de Irene Rosales a Kiko Rivera tras las declaraciones sobre su hermana

La guerra en el clan Pantoja continúa. Las incendiarias declaraciones de Kiko Rivera en contra de su hermana, Isa Pantoja, en su última exclusiva, aún colean en los programas de televisión que siguen muy interesados en conocer la opinión que la mujer del Dj tiene al respecto.



En un primer momento, la sevillana defendió públicamente a su esposo, sin embargo, parece que parecía que había adoptado una clara posición, hace solo unas horas cambiaba de parecer y aseguraba que entendía la postura de su cuñada en esta polémica.





LA BRONCA DE IRENE A KIKO

ENTIENDE A ISA PANTOJA

ha asegurado en varias ocasiones que siempre va a defender públicamente a su marido, no obstante, lo que ocurra de puertas para dentro es muy diferente yde su hogar.Pues bien, según informaciones en exclusiva de la revista 'Semana', la nuera de Isabel PantojaEl citado medio asegura queque había concedido, e inclusocuándo descubrió las duras palabras que Kiko dedicaba a su hermana en las páginas de la revista.Tal y como afirma 'Semana', según fuentes cercanas a la pareja, la colaboradora habría dejado claro a su marido lo que piensa y no tiene nada que ver con lo que dijo en televisión., porque es lo que tiene que hacer, pero", revela una de las fuentes cercanas a su entorno al citado medio, mientras otra ha relatado cómo fue el momento de la discusión: "", revela.Al parecer. La andaluza manifestó quepara decir algo semejante y dejó más que claro que a su entenderEn los últimos días,ha suavizado la defensa de su marido y hRosales ha dicho que comprende que su cuñada no quiera hablar con Kiko ni perdonar su comportamiento: "Eso es cosa de ellos yy que quieran tomar entre ellos yasí que€".La televisiva tambiénde la polémica y ha defendido su complicada situación ante el asunto: "Es que yo hubo un momento que ya dije que iba a dejar de tener que dar explicaciones y demás y, pero yo quiero mantenerme totalmente al margen de esto", ha pedido.Aun asíde forma privada, aunque esperará a que todo esté más calmado para mantener esa conversación: "", zanjaba el tema Irene.