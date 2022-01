La razón por la que una de las piernas de Heidi Klum es más cara

Heidi Klum durante su visita a 'The Ellen Show'. The Ellen Show

El mundo de las top models es uno de los más elitistas del planeta, casi todas las chicas que logran llegar al máximo nivel tienen asegurada alguna parte de su cuerpo, en el caso de Heidi Klum, sus piernas.



La maniquí alemana pertenece al selecto club de las modelos que son reconocibles por casi cualquier persona, o al menos no hay prácticamente nadie que no haya oído sus nombres en alguna ocasión. A este grupo de privilegiadas, además de Heidi, también pertenecen otras mujeres como Alessandra Ambrosio, Cindy Crawford, Kendall Jenner o Gigi Hadid, aunque hay muchos más nombres en la lista.



Klum ha acudido como invitada al programa de Ellen DeGeneres, 'The Ellen Show', dónde ha hablado de su vida y de su carrera y ha desvelado algunos de sus secretos mejor guardados.





NO ES 100X100 PERFECTA, PERO CASI

Aunque lo ha contado en otras ocasiones,, bueno no ella, sino solamente sus piernas,, aunque podrían valer aún más, si no fuera por un desafortunado accidente que sufrió hace años y que hizo que sus dos piernas no tenga el mismo valor: "Cuando era joven me caí con un vaso y", comenzó a explicar la alemana sobre elUna vez aclarado este punto, pasó a explicar cuál es el precio de cada una de sus piernas.mientras queal relato de Heidi por lo que, aunque no tuvo mucha suerte:, le decía la modelo a la presentadora.en más de una entrevista cuál esa razón por la que decidió asegurar sus piernas y no otra parte de su cuerpo, como hizo, por ejemplo,de euros, oSin embargo,o: "Creo que las piernas. Me gusta enfocarme en mis piernas cuando salgo o cuando llego a la alfombra roja", reconocía hace unos años.