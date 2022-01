Georgina Rodríguez y el pepino más caro de su vida: "El que sobró me lo comí"

Georgina Rodríguez se ha convertido en toda una influencer y en un reclamo publicitario seguro desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo hace ya más de cinco años.



Su fama sigue creciendo y es una de las mujeres más seguidas en Instagram, acumula más de 29,5 millones de 'followers', sin embargo, la joven no se olvida de sus orígenes, mucho más humildes que la vida que lleva actualmente, y ha decidido compartir su historia en el documental de Netflix, que se estrenará el próximo 27 de enero, 'Soy Georgina'.



La modelo se encuentra en plena promoción de su proyecto para la plataforma de streaming estadounidense. A lo largo de los últimos días ha ido compartiendo varios vídeos con algunos de los momentos que los espectadores podrán ver en 'Soy Georgina'.



En uno de los últimos adelantos que ha subido a su cuenta de Instagram se puede ver una curiosa anécdota con un pepino durante un tratamiento de belleza.





"EL PEPINO MÁS CARO DE MI VIDA"

A PUNTO DE AMPLIAR LA FAMILIA

, todo el mundo lo sabe, y Georgina no iba a ser menos., especialmente para tratar las bolsas o los ojos hinchados, aunque también para prevenir estos problemas.que se estaba realizando antes de un 'shooting',La influencer no daba crédito al descubrir el precio del pepino que había pedido:afirmaba durante unos totales de que se podrán ver en el documental.Este. Cada uno de ellos nos deja ver a la modelo en distintas facetas de su vida. En uno, a su favor diremos que no son precisamente fáciles; en otro de los adelantos; y, en el más emotivo de todos, desvelaA partir del próximoen Netflix, pero por lo que sabemos hasta ahora está en uno de los mejores momentos de su vida., Cristiano Jr., Mateo, Eva y Alana Martina. Además,a la familia, la influencer está embarazada de mellizos,, que llegarán el próximo verano.