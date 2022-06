'Juego de Tronos' anuncia una nueva secuela protagonizada por  Jon Nieve

HBO nunca ha querido conformarse con el enorme éxito que obtuvieron las ocho temporadas que conforman una de las series más vistas de la historia, 'Juego de Tronos', sino que su intención era seguir explotando el fenómeno todo lo posible.



Además, continuar con la saga no era un trabajo difícil, ya que la obra escrita por George R.R. Martin, tanto con 'Canción de Hielo y Fuego', como con otras obras aledañas, contiene material suficiente para ponerse a trabajar.



Para el primer spin-off de la aclamada serie, HBO se centró en una precuela de la historia, 'La Casa del Dragón', cuyo estreno está previsto para el próximo 21 de agosto, sin embargo, parece que este proyecto no será el único, ya que también habrá una secuela, y su protagonista es uno de los personajes más queridos de la famosa ficción.





