Los fans de 'MasterChef' incendian las redes tras la expulsión de Yannick

'MasterChef 10' está siendo una de las ediciones más polémicas del conocido 'talent' culinario, que este lunes, 13 de junio, emitía su octava entrega en TVE, tras el parón de la semana pasada.



Sin embargo, después de haber tenido que esperar una semana más para disfrutar de un nuevo programa del concurso, los fans del formato se han llevado un gran chasco y las cosas en esta octava entrega no han salido para nada como ellos esperaban.



Yannick, uno de los aspirantes favoritos de los espectadores, se convirtió, contra todo pronóstico, en el nuevo expulsado, terminando su aventura en las cocinas de forma definitiva, ya que no hay posibilidad de que pueda ser repescado, algo que no ha gustado nada a los seguidores de 'MasterChef' que no han dudado en dar su opinión en redes sociales y acusar de tongo al programa.



Además, por si eso fuera poco, varios de los concursantes denunciaron 'favoritismo' por parte de los jueces y señalaron que el jurado iba directamente a por ellos.



¿'FAVORITISMO' POR PARTE DE LOS JUECES?

LAS REDES ESTALLAN TRAS LA EXPULSIÓN DE YANNICK

Tongazo después de que yanick debería haberse salvado junto al equipo azul se va y se salva la soberbia de verónica deberían haberla expulsado con su pin #MasterChef10 — jesus leon (@jeesuusiitoo) June 13, 2022

Los aspirantes de esta décima edición se enfrentaron a unaen la que debían elaborar una tarta nupcial, un reto del ques debido al buen sabor de sus elaboraciones, que los jueces destacaron.En la, los concursantes se desplazaron hasta la granja ecológica de Los Confites, ubicada en Jarandilla de la Vera (Cáceres), donde disputaron una prueba basada en la cocina saludable.Divididos en dos equipos, los participantes elaboraron un menú sostenible diseñado por el chef Rodrigo de la Calle, mientrasSin embargo, durante el cocinado se ha mascado la tensión debido a que varios aspirantes han acusado a los jueces de favoritismo hacia otros compañeros, especialmente, que ha terminado estallando y ha asegurado que J, para sorpresa de todos,, y los jueces han preferido dar un delantal negro a cada equipo y que fueran ellos mismos quienes lo entregaran.En elfueron, mientras en ellos desafortunados fueronUna vez en la prueba de eliminación, los jueces han puesto una vez más el nivel muy alto, y finalmente fueel que se convirtió en el, puesto que los jueces definieron su elaboración como "un plato fallido".La expulsión de Yannick, que han expresado su indignación en redes y, e incluso algunos