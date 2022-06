Ion Aramendi consuela a Kiko Matamoros tras derrumbarse: "Todos vais a comer"

Kiko Matamoros no pasa por su mejor momento, su aventura en 'Supervivientes' está siendo más dura de lo que el colaborador televisivo esperaba en un primer momento, y los espectadores del programa lo han visto derrumbarse en más de una ocasión, la última este mismo domingo tras perder un juego de recompensa.



Matamoros se quedaba totalmente hundido y al borde del llanto durante la última entrega de 'Conexión Honduras', donde tras perder el juego de recompensa no podía evitar venirse abajo al quedarse sin los churros con chocolate del premio de la prueba.



Sin embargo, el televisivo se lamentaba de su mala suerte a Lara Álvarez y el programa decidía reaccionar en ese mismo momento, mediante la voz del presentador del espacio, que tras un corte de publicidad regresaba anunciando que finalmente habría comida para todos, aunque no serían los churros con chocolate que se habían llevado los ganadores de la recompensa.





ION ARAMENDI DA UNA BUENA NOTICIA A LOS PERDEDORES DE LA PRUEBA

y el ya mencionadode este domingo, los demás pudieron disfrutar de los churros con chocolate, aunque tuvieron que darse los unos a otros a ciegas, mientras los tres perdedores presenciaban la escena entre lágrimas., que decidió apartarse de la zona y admitió que estaba totalmente derrumbado por lo sucedido: ". El que vale, vale, y el que no, pues mejor que ni lo intente", decía victimizándose e insinuando que él no estaba al nivel de los demás.. Tenemos que decirte que te animes", intentaba consolarlo Lara Álvarez, sin embargo, los intentos de la presentadora de poco sirvieron y el televisivo solo se animó tras las buenas noticias que portaba Ion Aramendi.volvió de la publicidad conque se habían quedado sin recompensa."Como Ion Aramendi que me llamo, que esta noche el tercer clasificado no se queda sin comer. Qué digo el tercero,como que me llamo Ion.", anunciaba el presentador, mientras Lara Álvarez puntualizaba que, era cierto, aunque "¡No será chocolate ni churros!".Se trataba deque iban a disputarse todos los concursantesy en la que los tres supervivientes que se habían quedado fuera también podrían obtener comida.