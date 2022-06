Emma García estalla contra Ana María Aldón harta de su actitud

Ana María Aldón volvió al plató de 'Viva la vida' este fin de semana y se enfrentó a las críticas de sus compañeros tras la actitud que mostró la semana pasada en un directo desde El Rocío.



Los colaboradores del programa de Telecinco aseguran que la diseñadora no quiso escuchar sus preguntas y se escudó en el ruido que había a su alrededor para justificar que no escuchaba bien.



Sin embargo, la aludida, lejos de reconocer su error o dar una explicación, se decantó por mantener una actitud altiva que terminó haciendo estallar hasta a la propia Emma García, y es que la mujer de Ortega Cano lleva semanas granjeándose enemistades en el plató del programa en el que colabora debido a la ambigüedad con la que responde a las cuestiones sobre la crisis matrimonial que vive con su marido, algo que ella misma sacó a la luz, y dejando al descubierto que cada vez pierde más apoyos entre sus compañeros.





EMMA GARCÍA ESTALLA CONTRA ANA MARÍA ALDÓN

Entre los colaboradores presentes en plató durante el regreso de Aldón a 'Viva la vida',y no se cortaron a la hora de decirle lo que opinan de su actitud para con el programa., le dijo directamente Avilés, y se quejó de que Aldón no quisiera desvelar cómo se había tomado su marido las declaraciones que concedió a una conocida revista del corazón, y dejó claro que prácticamente el total de sus compañeros había dejado de apoyarla, incluiday no se cortó para nada con ella diciéndole lo que pensaba sobre la desafortunada actitud que lleva semanas manteniendo.Emma Garcíadurante la conexión desde El Rocío., le soltó directamente la periodista, una pregunta ante la que Aldón negó completamente que eso hubiera sido así, sin embargo, la vasca no se dio por vencida y siguió insistiendo en el asunto., desveló Emma, mientrase insistiendo en que había mucho ruido a su alrededor en ese momento, ante lo que la conductora del programa lanzó un órdago aún mayor:, dijo enfrentándose a la escurridiza colaboradora."No, por favor...", aseguraba Aldón con una sonrisa, mientras la comunicadora seguía insistiendo en que, dijo antes de darle las gracias por su presencia en plató y dejó clara su postura., aseguró.Más tarde, durante el debate, E, pero, lo que, dijo, dejando a u lado su habitual prudencia y tranquilidad debido a la complicada actitud que mantenía en todo momento Ana María Aldón.