Chanel, a punto de sumarse al reparto de una mítica serie española que vuelve

Chanel es uno de los nombres de moda en el mundo de la música (y del baile) en España y en Europa tras su tercer puesto en Turín en el reciente Festival de Eurovisión, que ganó Ucrania. Pero en breve puede dejar de estar de moda sólo en el ámbito musical, porque parece que está a punto de firmar un contrato con una esperadísima serie española, aunque todavía no está totalmente cerrado.



Se trata de UPA Next, que no es otra cosa que el retorno de la mítica Un paso adelante, que se emitió entre 2002 y 2005 en Antena 3, que resultó un enorme éxito de audiencia y que permitió el salto a la fama de actores desconocidos. Bastantes de ellos volverán a estar en el reparto, como Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo y Mónica Cruz, pero faltará Pablo Puyol, que quería participar pero lamenta que no hayan contado con él.





Los protagonistas de 'Un paso adelante', años después de terminar la serie. Foto: Efe

Benidorm, Turín y próximamente con los Miami en #ELINMORTAL. @ChanelTerrero es amiga de Maui, una de las protagonistas de nuestra serie original #MovistarPlus. Estreno próximamente ?? pic.twitter.com/HzBqg8axGh — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 13, 2022

A ellos se puede sumar Chanel Terrero.para participar en la serie que prepara Atresmedia, ya que en ellaAdemás, Chanel no es nueva en eso de la interpretación: no sólo ha participado en numerosos musicales, sino que también se la ha podido veruna producción de Movistar Plus protagonizada por Álex García y que cuenta la historia de un grupo de traficantes de cocaína de los años 90, llamado Los Miami, y en la que Chanel