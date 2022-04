El vestido transparente de Justina Bustos que la ha llevado al 'Trending Topic'

La actriz argentina Justina Bustos fue una de las invitadas a la última entrega de 'El Hormiguero', junto a Eva Ugarte y María Castro, sus compañeros de reparto, junto a las que acudió a presentar la película, 'El juego de las llaves'.



Sin embargo, fue Justina la que se llevó todo el protagonismo en redes sociales por una curiosa razón, la vestimenta que lució en el plató de Antena 3.





Hoy en El Hormiguero, las actrices Eva Ugarte, Justina Busto y nuestra invitada platino @maruxacastro #EvaMaríaJustinaEH pic.twitter.com/zyfR6DaxjD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 6, 2022

LA ACTRIZ NO HA DEJADO INDIFERENTE A NADIE

a su llegada al espacio de Trancas y Barrancas, que no ha dejado de generar comentarios en redes sociales desde que puso un pie en el plató.La argentina eligió un look compuesto porEl atuendo carecía de forro, dejando poco o nada a la imaginación y, donde ya se ha convertido enComo era de esperar, especialmente si hablamos de Twitter, sy para todos los gustos, desde los que se han limitado a expresar lo que piensan sobre el estilismo,que estaban viendo en 'El Hormiguero', aunque no han sido los únicos ocurrentes, otros han relacionado el look con ely la ya famosa canción de, 'Mamá'.y han celebrado que la actriz haya llegado pisando fuerte en su primera aparición en el programa de Pablo Motos.Sin embargo, puede que, a los que ya tiene más que acostumbrados a este tipo de outfits.Eso sí, como en Twitter, cada uno es libre de dar su opinión, las ha habido para todos los gustos, e incluso hubo quienes criticaron, no a la actriz y su elección, sino a aquellas personas que no supieron ver más allá de la propia escena.