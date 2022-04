Luis Fonsi sale en defensa de Will Smith: "Se equivocó, pero es un ser humano espectacular"

Este martes, el plató de 'El Hormiguero' ha vuelto a tener a la música como la gran protagonista. Luis Fonsi ha visitado el plató de Trancas y Barrancas para presentar su nuevo disco, 'Ley de gravedad', que salió a la venta el pasado 11 de marzo.



El nuevo trabajo del artista está compuesto por 16 temas, en las que fusiona diferentes géneros musicales y cuenta con la colaboración de compañeros de profesión como Sebastián Yatra, Raüw Alejandro, Nicky Jam, Myke Towers, Manuel Turizo o Farruco.





'LEY DE GRAVEDAD'

'DESPACITO', SU GRAN ÉXITO

EL BOFETÓN DE WILL SMITH A CHRIS ROCK

El nuevo single de @LuisFonsi es "Dolce", una canción que te atrapa #FonsiEH pic.twitter.com/CMVkv9rqb7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 5, 2022

El puertorriqueño habló con Pablo Motos sobrey de una de las canciones que lo componen."Tengo una canción que se llama, que, que, pero me gustó el verdadero significado. La gente piensa que la ley de gravedad es que algo se cae al suelo porque pesa y ya. En realidadn, la masa más grande atrae a la masa más pequeña, y me gustó ese romanticismo de atracción y así es el amor, así es la música y así somos los seres humanos", explicó Fonsi.Sin embargo, la canción con la que comparte título el disco, no es el single del álbum.y, según el cantante, "es... Ya se acerca poco a poco la primavera, el verano, y es una canción para bailar, para pasarlo bien".Luis Fonsi también repasó durante su visita otros grandes éxitos de su carrera musical, especialmente 'Despacito', un tema sobre el que el presentador le preguntó, y que supuso un punto de inflexión en su carrera.. Yo venía de un mundo mucho más romántico, aunque siempre me gustaron la fiesta y los temas rítmicos, pero me pedían balada y yo la escribía. Lo que pasa es que en este caso ya el cuerpo me pedía bailar un poco y hasta cierto punto celebrar mi tierra, Puerto Rico también, y nació esta idea. Y definitivamentey lo voy a hacer. Mientras la gente la quiera escuchar, yo", destacó el invitado.Como todos los rostros conocidos que pasan por el plató de Antena 3, en 'El Hormiguero' tocan todos los temas, especialmente los de actualidad, más allá de la razón propia de la entrevista y, en este caso,del más comentado de todos,celebrada en ely Pablo Motos quiso saber cómo había vivido de primera mano el incidente."Primero de todo,r. Canté un tema de la película 'Encanto', una película de dibujos animados de Disney, un tema que se llama 'We don't talk about Bruno' y", comenzó destacando Fonsi, antes de contar cómo vivió el famoso momento.. Y lo vi en el televisor, en el teléfono, y no entendí lo que había pasado hasta que escuché lo que dijo", explicó y dio su punto de vista de lo sucedido."No te puedo decir que es mi amigo, peror.", concluyó el cantante, dejando clara su opinión al respecto.