El nuevo programa de Nagore Robles, 'Baila conmigo', da una alegría a Joaquín Prat

Joaquín Prat ha estado unos días ausente de Mediaset mientras se embarcaba en una nueva aventura junto a Jesús Calleja en el programa del leonés, 'Planeta Calleja', pero ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo y no ha podido evitar comentar con sus compañeros las últimas novedades del grupo televisivo.





UN MICRO ABIERTO TRAICIONA A JOAQUÍN PRAT

¿QUÉ OPINA JOAQUÍN PRAT?

El periodistaha regresado a su puesto en 'El programa de Ana Rosa' con muchas ganas, sin embargo, no contaba con un pequeño imprevisto que ha revelado cuál es su opinión acerca de uno de los últimos cambios de Mediaset.ha sido el culpable de que todo el mundo se enterase deque se va a emitir en Cuatro,, presentado porEl suceso tuvo lugar durante la emisión del programa de las mañanas de Telecinco, y aunque fuera una casualidad que se escuchara su opinión,, ya que se emitirá justo después del programa que él mismo presenta cada tarde en la misma cadena,, por lo que verá ligeramente mermado su horario en antena.Precisamente del cambio de horario de su programa, es de lo que han pillado hablando al tertuliano, puesto quede lo habitual para dar paso a lo nuevo de Robles.", se oyó decir a Prat después de que le informaran de los cambios que iban a ocurrir tras su vuelta al trabajo, lo que pone de manifiesto que hasta ese momento no tenía ni idea de que tendría que trabajar un poco menos que antes,, más bien todo lo contrario.El cambio en el horario del formato presentado por Joaquín no es significativo, ya que se trata de algo mínimo, peroy ha descubierto que el presentador está de lo más encantado con la situación, tal y como él mismo ha confirmado.. Me acabo de enterar, lo juro", confesaba de forma animada y divertida a sus compañeros.Aunque solo ha sido una anécdota,, y es quey haciendo comentarios un tanto fuera de lugar, algo que, por suerte, no le ha ocurrido a él y todo se ha quedado en un divertido momento.